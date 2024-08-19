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Динамо Загреб – Карабах. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЛЧ

Лига Чемпионов

Встретятся между собой впервые

Динамо Загреб – Карабах. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЛЧ

Фото: Карабах

Новина українською

Во вторник, 20 августа, состоится первый матч плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов между "Динамо" Загреб и "Карабахом". Команды сыграют между собой первый матч в истории.

Игра пройдет в Загребе. Начало – в 22:00. Прямую трансляцию можно просмотреть на канале MEGOGO Футбол 2.

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Трансляція матчу Динамо З - Карабах
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Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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