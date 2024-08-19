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Динамо подтвердило травму форварда - он пропустит матчи с Зальцбургом

Лига Чемпионов
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В то же время киевляне дозаявили Валентина Рубчинского

Динамо подтвердило травму форварда - он пропустит матчи с Зальцбургом

Фото: ФК Динамо Київ

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Нападающий "Динамо" Матвей Пономаренко пропустит матчи с "Зальцбургом" из-за травмы, сообщает клубная пресс-служба.

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Форварда киевлян не заявили на раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов из-за повреждения связок голеностопного сустава. Матвей присоединится к команде после выздоровления на следующие раунды еврокубковых турниров.

Также отмечается, что на решающий раунд отбора Лиги чемпионов киевское "Динамо" дозаявило летнего новичка "бело-синих" полузащитника Валентина Рубчинского.

Напомним, первый матч против австрийского "Зальцбурга" состоится 21 августа, а ответная игра - 27 августа.

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Зальцбург (Австрия) Динамо (Киев) Валентин Рубчинский Матвей Пономаренко
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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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