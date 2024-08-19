Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо подтвердило травму форварда - он пропустит матчи с Зальцбургом
В то же время киевляне дозаявили Валентина Рубчинского
Фото: ФК Динамо Київ
Нападающий "Динамо" Матвей Пономаренко пропустит матчи с "Зальцбургом" из-за травмы, сообщает клубная пресс-служба.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Форварда киевлян не заявили на раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов из-за повреждения связок голеностопного сустава. Матвей присоединится к команде после выздоровления на следующие раунды еврокубковых турниров.
Также отмечается, что на решающий раунд отбора Лиги чемпионов киевское "Динамо" дозаявило летнего новичка "бело-синих" полузащитника Валентина Рубчинского.
Напомним, первый матч против австрийского "Зальцбурга" состоится 21 августа, а ответная игра - 27 августа.
Популярное сейчас
- Стали известны арбитры матча Динамо - Зальцбург
- Вингер Шахтера перейдет в ЛНЗ – Источник
- Выстраданная победа Шахтера, дебют Довбика за Рому, Лунин не в основе Реала. Главные новости за 18-е августа
- Кривбасс в ЕК, Челси против Сити. Расписание футбола на 12 – 18 августа
- Лукаку всё ближе к возвращению в Серию А
- Результативная связка Динамо, фланги Черноморца и ЛНЗ, оборонительная линия Ингульца. Символическая сборная 3-го тура УПЛ