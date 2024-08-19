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Известно, кто покажет матчи Динамо и Зальцбурга в плей-офф раунде Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

На этой стадии матчи будет показывать уже официальный транслятор еврокубков

Известно, кто покажет матчи Динамо и Зальцбурга в плей-офф раунде Лиги чемпионов

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21 августа состоится первый матч плей-офф раунда Лиги чемпионов, в котором "Динамо" в условно домашнем поединке примет австрийский "РБ Зальцбург".

Матч пройдет в польском городе Люблине на "Арене Люблин" и начнется в 22:00.

В прямой трансляции игру (как и ответный поединок) покажет транслятор основной стадии еврокубков в сезоне-2024/2025 – медиа-сервис MEGOGO.

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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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