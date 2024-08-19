Известно, кто покажет матчи Динамо и Зальцбурга в плей-офф раунде Лиги чемпионов

21 августа состоится первый матч плей-офф раунда Лиги чемпионов , в котором "Динамо" в условно домашнем поединке примет австрийский "РБ Зальцбург".

Матч пройдет в польском городе Люблине на "Арене Люблин" и начнется в 22:00.

В прямой трансляции игру (как и ответный поединок) покажет транслятор основной стадии еврокубков в сезоне-2024/2025 – медиа-сервис MEGOGO.