Тренер Зальцбурга: Очень хорошо, что ответный матч с Динамо пройдет на нашем поле

Главный тренер "Зальцбурга" Пеп Линдерс поделился ожиданиями от матчей плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов с "Динамо".

"До матча с ЛАСКом в чемпионате мы даже не думали про "Динамо". Но нас ждут два финальных матча, и первый из них – на выезде. Моя команда за последние матчи заслуживает только комплименты, потому что мы играем каждый третий день и продолжаем побеждать.

Это ключевая неделя для нас, но мне важно, что ответный матч с "Динамо" пройдет на нашем поле. Это очень хорошо. Учитывая график, мы рады, что перенесли матч чемпионата между играми в Лиге чемпионов", – сказал Линдерс.