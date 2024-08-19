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Тренер Зальцбурга: Очень хорошо, что ответный матч с Динамо пройдет на нашем поле

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Решающие матчи за Лигу чемпионов

Тренер Зальцбурга: Очень хорошо, что ответный матч с Динамо пройдет на нашем поле

фото из свободных источников

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Главный тренер "Зальцбурга" Пеп Линдерс поделился ожиданиями от матчей плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов с "Динамо".

"До матча с ЛАСКом в чемпионате мы даже не думали про "Динамо". Но нас ждут два финальных матча, и первый из них – на выезде. Моя команда за последние матчи заслуживает только комплименты, потому что мы играем каждый третий день и продолжаем побеждать.

Это ключевая неделя для нас, но мне важно, что ответный матч с "Динамо" пройдет на нашем поле. Это очень хорошо. Учитывая график, мы рады, что перенесли матч чемпионата между играми в Лиге чемпионов", – сказал Линдерс.

Напомним, что матчи пройдут 21 и 27 августа. Обе команды перенесли игры своих чемпионатов между этими встречами.

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Источник:
Kicker.at
Опубликовал: Михаил Черныш
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