UA-Футбол представляет соперника: Ред Булл Зальцбург (Австрия)

В прошлом году "РБ Зальцбург" впервые за одиннадцать сезонов потерял чемпионские позиции – в ожесточенной погоне национальное золото досталось "Штурму" из Граца. Сейчас "красные быки" переполнены реваншистскими нотками и хорошо стартовали – разгромили "Дорнбирн" в кубке Австрии (6:0), отгрузили девять мячей в трех турах местной Бундеслиги (хоть и пропустили четыре), также разобрались с "Твенте" (5:4) в третьем квалифай-раунде ЛЧ.

Согласитесь, выглядит хорошо. И вот встреча с киевским "Динамо" – что от нее ждать? Давайте разберемся.

Общая история

Хейтеры "Зальцбурга" уверенно скажут, что у команды нет истории до появления всем известного концерна. "Ред Булл" действительно вдохнул жизнь в проект и с 2005-го собрал неплохую коллекцию трофеев – аж целых двадцать три.

"Трушные" фанаты, как и положено, показательно пренебрегают такими достижениями – их любимый клуб сменил немало названий, падал и взлетал, но никогда не терял идентичность. Дитрих Матешиц, бывший владелец Red Bull GmbH, отказался от эмблемы, культового фиолетового цвета (максимальное возмущение), привлек многомиллионные инвестиции и резко вырвался вперед на фоне остальных соперников. Словом, наблюдался тот же шаблон, что и с "Лейпцигом" – "Зальцбург", конечно, не возник ниоткуда, как это произошло с "собратом", однако получил преференции, вызывавшие логические зависть и ненависть.

Сразу добавим, что упреки об отсутствии прошлого – полная чушь. Коллектив, основанный в 1933-м, удачно выступил в 1970-х и "выстрелил" в 1990-х, когда, кроме трех чемпионств, еще и вышел в финал Кубка УЕФА. Так, "Казино СВ" пошагово разобрался со словацким ДАКом, "Антверпеном", лиссабонским "Спортингом", франкфуртским "Айнтрахтом", "Карлсруэ", но в решающий момент не справился с миланским "Интером" (0:2).

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Сегодня подобное трудно повторить (футбольный мир кардинально изменился), однако "РБ" старается как можно лучше зарекомендовать себя на международной арене. Регулярное участие в групповой стадии ЛЕ (в кампании 2017/18 посчастливилось дойти до полуфинала) и стабильность, прослеживаемая в последние годы в ЛЧ – это реально круто.

Отметим, что австрийцы виделись и с представителями УПЛ – в 2007-м были выбиты из квалификации ЛЧ "Шахтером" (2:3), а в 2012-м, видимо, пожалели, что встретились с "Металлистом". Праймовые харьковчане, где феерили Марлос, Бланко, Шавьер, Соса и Кристальдо, не оставили живого места – в 1/16-й ЛЕ торжествовали 8:1.

Не можем не отметить бизнес-составляющую, ставшую примером в Европе и мире. "Зальцбург" прекрасно понимает потолок первенства, в котором доминирует, поэтому сознательно выбрал вектор трамплина для исполнителей, стремящихся адаптироваться к определенному уровню и в перспективе отправиться дальше. Широкая и развитая скаутская система позволила найти классные имена – Доминик Собослаи, Карим Адееми, Патсон Дака, Наби Кейта, Беньямин Шешко, Эрлинг Холанд, Садио Мане, Дайот Упамекано, Конрад Лаймер вам о чем-то говорят?

Отработанная модель функционирует почти бесперебойно – только за последние пять лет бюджет пополнился на более чем 300 миллионов евро. Здесь привыкли к трансферным пертурбациям и потрясениям и не собираются отказываться от золотой жилы. Да, пока формально главенствует "Штурм", впрочем, их триумф – скорее исключение, чем претензия на что-то долгосрочное (это продемонстрировано на практике – "черно-белые" со скрипом вошли на текущую дистанцию).

Современное состояние

Тренер. Надо признать, что "РБ" имел дело с крутыми специалистами – Губ Стевенс, Джованни Трапаттони, Рогер Шмидт, Ади Гюттер, Марко Розе и Джесси Марш оставили заметный отпечаток. Сейчас команда доверена в руки 41-летнему нидерландцу Пепейну Лейндерсу, бывшему помощнику Юргена Клоппа и Брендана Роджерса в "Ливерпуле". Также наш герой находился в "Порту", где ассистировал двум будущим коучам "оранжево-черных" – Паулу Фонсеке и Луишу Каштру.

Беспокоит то, что Лейндерс, несмотря на менторство крутых менеджеров, мало достиг на самостоятельной основе. Репутация "приближенного к Клоппу" привлекала многих – Пепейна пытались захантить представители Эредивизи, однако сам он согласился на НЭК, который по состоянию на январь 2018-го держался на ведущих ролях в Эрстедивизи (второй дивизион).

Его предшественник, Адри Богерс, с запасом расположился на второй строчке лиги, преследовал "Фортуну" Ситтард (разница составила в одно очко) и считался претендентом на прямое повышение. Руководство неймегенцев решило же поиграть в "модный вариант" и в итоге обожглось – Лейндерс выдал посредственные показатели (11 побед, 4 ничьи и 7 поражений), в результате чего отпустил конкурента уже на четыре балла и отправился в плей-офф. Плей-офф, проигранный Эммену 4:5. Понятное дело, после такого стороны быстренько разошлись и старательно делали вид, что незнакомы.

В 2024-м судьба подбросила новый шанс. Клопп прощался с "Энфилдом", "Зальцбург" не убеждал в Бундеслиге, за что Герхарда Штрубера ласково попросили за дверь. Пепейн сказал следующее: "Самое важное, что мы формируем стиль, который будет узнаваемым для болельщиков. Они должны знать, что мы их представляем и разделяем их страсть. Это и есть наша главная цель".

Пока нидерландец сдерживает обещания – "красные быки" несутся вперёд по схеме 4-3-3 и, как мы заметили ещё в начале статьи, забили 19 мячей в пяти поединках. Но и достали из собственной сетки семь штук, что на самом деле не мало, как для клуба, привыкшего диктовать свои условия. С другой стороны, это нормально – Лейндерс только учится, а выстроить эффективную оборону – это еще то искусство.

Команда. "Зальцбург" активен летом, прежде всего в трансферах на выход. Страхиня Павлович, Лука Сучич, Аманква Форсон и Нико Манти принесли 33,7 млн евро, также были разорваны, либо завершились контракты тех, кто не устраивал Лейндерса. Что касается покупок, то очень скромно – появились хавбек Такуму Кавамура (1,5 млн евро. из "Санфречче Хиросима") и вратарь Янис Бласвих (1 млн евро, аренда из "Лейпцига"). Остальные – вернулись из аренд.

Такая неторопливость даже логична – тренерский штаб проверил часть игроков на сборах, часть отсеял и продолжает изучать их возможности. Пепейн работает с имеющимся материалом и за короткий промежуток задействовал практически все доступные имена. Это правильный подход – футболисты видят, что на них рассчитывают и хотят понравиться как можно лучше; подтягиваются и те, кто ранее не имел возможности изменить положение – соответственно, главная угроза "Зальцбурга" заключается в том, что он максимально заряжен на борьбу. Идеально, не идеально – надо бежать вперед. Пока продолжается конфетно-букетный период, Лейндерс на коне – от него зависит, как долго эта идиллия будет витать в воздухе.

На кого следует обратить внимание? Выделим Александера Шлагера (опытный воспитанник перезагрузился в ЛАСКе и с камбеком забетонировал место в рамке). Впереди оборонительная линия Терзич-Пянтковский-Байду-Дедич (что важно, фланги очень активны – Терзич и Дедич на двоих оформили 3 передачи).

Люка Гурна-Дуат отвечает за опорную зону, выше – Мадс Бидструп, замеченный в "Брентфорде", рядом – не менее талантливый Мауриц Кьергор. На флангах атаки – Оскар Глух и Нене Доргелес, на острие – Мусса Конфоло Ео. Последний персонаж – это как раз то, на чем мы акцентировали внимание: в прошлом году Ео не закрепился в старте, но с прибытием нового менеджера расцвел. Человек взял и в 7 матчах организовал 3+2 – прогресс на лицо.

Итог

Букмекеры и эксперты видят команды в примерно одинаковых кондициях. Мы же отдадим минимальное преимущество киевлянам, считаем, что у нас чуть лучшие шансы. "Зальцбург" – опасен, ведь рвется всем доказать, что потеря чемпионства является нелепой ошибкой, однако австрийцам еще придется притереться к тренеру, который не так давно приступил к обязанностям.

Если Шовковский делал точечные приобретения, чтобы разнообразить ростер и добавить ему прочности (формально у него уже все готово), то Папейн начинает с чистого листа и неизбежно обожжется. Почему? Потому что такова правда жизни.