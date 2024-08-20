Таловеров: У Зальцбурга менталитет как у Шахтера - они обязаны играть в ЛЧ

21 августа киевское "Динамо" проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов-2024/25 против австрийского "Зальцбурга".

Защитник австрийского "ЛАСКа" и сборной Украины Максим Таловеров рассказал, чего стоит ждать киевлянам в этом противостоянии.

- Итак, что прежде всего важно знать о "Зальцбурге"?

- Это очень сильная команда, которая ежегодно продает своих лучших футболистов - по 2-3-4 игрока, но остается мощной. Думаю, они были на пике 4-6 лет назад. Сейчас с ними более реально конкурировать и им уже становится труднее на внутренней арене. Подтверждение этому - "Штурм" в прошлом сезоне выиграл и чемпионство и Кубок Австрии, хотя уже очень давно никому не удавалось не дать "Зальцбургу" добыть ни одного внутреннего трофея.

Тем не менее, не думаю, что они стали слабее по сравнению с прошлым сезоном. Они играют каждые три дня, и любая встреча с "ЛАСКом" чрезвычайно тяжела для них.

- Какие изменения прежде всего в игре этой команды бросаются тебе в глаза?

- Они начали играть более рискованно в обороне. Часто оставляют игроков один в один и это та ситуация, которой можно пытаться воспользоваться.

- В какой футбол пытается играть эта команда?

- "Зальцбург" всегда стремится доминировать, высоко прессинговать, больше быть с мячом, держать темп, атаковать, не сбавлять обороты на протяжении всех 90 минут. К тому же, они очень хорошо готовы физически. Но, учитывая, что в конце каждого сезона их покидают лидеры, на старте нового сезона они определенное время привыкают друг к другу, поэтому уязвимые места, я думаю, можно найти. У них играет немало молодежи, которые невероятно талантливы, но в любом случае, опыт имеет очень большое значение. Особенно когда ты играешь через три дня на четвертый.

- На каких футболистах этой команды вам делали акцент?

- Они имеют сильный состав, но все же не выделял бы никого, ведь они действуют хорошо именно в командном смысле. Их молодежь очень мотивирована, она знает, что означает такая сцена, как австрийская Бундеслига и Лига чемпионов, поэтому каждый делает все возможное, чтобы продать себя. Но не скажу, что это команда эгоистов. Сначала для них имеет значение команда, а уже потом индивидуальные проявления.

- Видишь ли ты какие-то очерченные слабые места?

- Думаю, при перехватах мяча будут возникать большие зоны для контратак, чем игроки "Динамо" могут воспользоваться.

- Вероятно, ты видел какие-то матчи с участием "Динамо" и лично играл против "Зальцбурга" - какого футбола будешь ждать в их противостояниях?

- Жду, что в Австрии "Зальцбург" точно будет играть первым номером. Выездной матч предсказать труднее. У них очень квалифицированный тренер и, возможно, он предпочтет не прессинговать высоко, не встречать на чужой части поля, а делать это в центре поля.

- Что ключевое должно сделать "Динамо" в этих матчах, чтобы пройти в групповой раунд?

- Забить на один гол больше, чем "Зальцбург". А как это достичь - менее важно.

Читайте также Стали известны арбитры матча Динамо - Зальцбург

- Насколько большое давление на "Зальцбург" в контексте выхода или не выхода в основной этап Лиги чемпионов?

- У них такой менталитет, как условно у "Шахтера" в Украине. Команда обязана играть в Лиге чемпионов и они всегда ставят перед собой максимальные цели. Возможно, это не равно давлению, но такую цель они точно имеют.

- Насколько большим козырем для "Зальцбурга" будет их домашняя игра?

- Не скажу, что у них невероятные болельщики, ведь это клуб относительно новый. У "Рапида", "Штурма" и "ЛАСКа" болельщики сильнее, ярче и громче. Дома "Зальцбург" играет уверенно, но не думаю, что их фанаты как-то могут помешать "Динамо". Предполагаю, что в Шотландии у "Рейнджерс" было значительно больше фанатов и они были громче, чем будет в "Зальцбурге", - сказал Таловеров.