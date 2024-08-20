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Хавбек Зальцбурга: Динамо - очень умная и сильная команда

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Футболист высказался накануне первого матча против киевского клуба

Хавбек Зальцбурга: Динамо - очень умная и сильная команда

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник австрийского "Зальцбурга" Мусса Кунфоло Йео поделился своими мыслями о предстоящем первом матче с "Динамо" в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

"Динамо" в качестве аутсайдера одержало блестящую выездную победу над "Рейнджерс". Наш анализ этого клуба показал, что нам будет противостоять очень умная и сильная команда.

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Для нас важно занять хорошую позицию на ответный матч в Зальцбурге. Мы будем упорно работать, чтобы этого достичь", - приводит слова футболиста официальный сайт клуба.

Напомним, первый матч между "Динамо" и "Зальцбургом" состоится в среду, 21 августа в Люблине на "Арене Люблин". Начало - в 22:00 по Киеву.

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Источник:
FC Red Bull Salzburg
Опубликовал: Алина Ерофеева
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