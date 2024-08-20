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Динамо – Зальцбург. АУДИО онлайн трансляция матча квалификации Лиги чемпионов
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Knelnow
UA-Футбол организует комментарий первого поединка плей-офф отбора главного клубного европейского турнира между киевским "Динамо" и австрийским "Зальцбургом".
Вечером среды все внимание на себя украдет первая битва между командами Шовковского и Линдерса. Киевляне очень хотят играть в основном раунде ЛЧ, в то же время австрийцы тоже, они желают реабилитироваться перед болельщиками за прошлый сезон. Кто возьмет верх в первом поединке? Или же вся интрига перенесется на ответный матч? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 21 августа – в 21:55 по киевскому времени.
Комментатор: Владимир Зуев
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