Динамо – Зальцбург. АУДИО онлайн трансляция матча квалификации Лиги чемпионов

UA-Футбол организует комментарий первого поединка плей-офф отбора главного клубного европейского турнира между киевским "Динамо" и австрийским "Зальцбургом".

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Вечером среды все внимание на себя украдет первая битва между командами Шовковского и Линдерса. Киевляне очень хотят играть в основном раунде ЛЧ, в то же время австрийцы тоже, они желают реабилитироваться перед болельщиками за прошлый сезон. Кто возьмет верх в первом поединке? Или же вся интрига перенесется на ответный матч? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 21 августа – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев