Так просто Килиан не сдался. ПСЖ могут исключить из Лиги чемпионов из-за долга перед Мбаппе

Конфликт между Килианом Мбаппе и "Пари Сен-Жермен" обостряется.

Как сообщает Le Monde, 20 августа, новичок "Реала" обратился в юридическую комиссию Профессиональной футбольной лиги (LFP), а также УЕФА через Федерацию футбола Франции (FFF), чтобы добиться выплаты неоплаченного долга в виде зарплаты и бонусов от своего бывшего клуба.

Прежде чем обратиться в эти две инстанции, Килиан Мбаппе направил официальное уведомление в "ПСЖ" В июне клуб заявил, что переговоры ведутся.

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По информации источника, речь идет о сумме около 55 миллионов евро, что соответствует зарплате французского нападающего за последние три месяца, а также части его подписного бонуса.

Если обвинения окажутся обоснованными, "Пари Сен-Жермен" может столкнуться с санкциями. В частности, юридический комитет LFP имеет право наложить запрет на подписание новых футболистов.

Помимо этого, столичный клуб также рискует поставить под сомнение свою клубную лицензию УЕФА, которая выдается участникам еврокубков. Одним из условий этой лицензии является отсутствие задолженностей по выплатам.