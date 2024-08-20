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Так просто Килиан не сдался. ПСЖ могут исключить из Лиги чемпионов из-за долга перед Мбаппе

Лига Чемпионов

Форвард добивается справедливости

Так просто Килиан не сдался. ПСЖ могут исключить из Лиги чемпионов из-за долга перед Мбаппе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Конфликт между Килианом Мбаппе и "Пари Сен-Жермен" обостряется.

Как сообщает Le Monde, 20 августа, новичок "Реала" обратился в юридическую комиссию Профессиональной футбольной лиги (LFP), а также УЕФА через Федерацию футбола Франции (FFF), чтобы добиться выплаты неоплаченного долга в виде зарплаты и бонусов от своего бывшего клуба.

Прежде чем обратиться в эти две инстанции, Килиан Мбаппе направил официальное уведомление в "ПСЖ" В июне клуб заявил, что переговоры ведутся.

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По информации источника, речь идет о сумме около 55 миллионов евро, что соответствует зарплате французского нападающего за последние три месяца, а также части его подписного бонуса.

Если обвинения окажутся обоснованными, "Пари Сен-Жермен" может столкнуться с санкциями. В частности, юридический комитет LFP имеет право наложить запрет на подписание новых футболистов.

Помимо этого, столичный клуб также рискует поставить под сомнение свою клубную лицензию УЕФА, которая выдается участникам еврокубков. Одним из условий этой лицензии является отсутствие задолженностей по выплатам.

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Лига чемпионов долги Пари Сен-Жермен зарплата Килиан Мбаппе
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Источник:
Le Monde
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
20.08.2024 в 14:38
Я всегда знал, шо Мбаппе гнилушник, и писал об этом. Все педики гнилушники.
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Комментарии 2
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Вarcelinius
20.08.2024 в 14:38
Я всегда знал, шо Мбаппе гнилушник, и писал об этом. Все педики гнилушники.
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0
1
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Просто Квашин (Харків)
20.08.2024 в 15:02
пархатий, це у вас в лаптєстані можуть "кидати" громадян на зарплату, і ти обрізаний навіть смердючий свій рот відкрити не зможеш, бо посадять, або відправлять в Україну воювати... В цивілізованих країнах для вирішення спорів є суд. І не такий лжесуд, як в Україні ... На болотах суд взагалі відсутній... І ще заднєпривід... Якого хє...ра ти Мбаппе причисляєш до своєї спільноти любителів анального сексу? Він поводу, пархатий, не давав...
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