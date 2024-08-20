Алексей Михайличенко поделился ожиданиями от матча Динамо - Зальцбург

Экс-полузащитник и тренер " Динамо " Алексей Михайличенко поделился ожиданиями от первого матча плей-офф раунда Лиги чемпионов с австрийским "Зальцбургом".

"Очень будет тяжелая игра с этим соперником. Но я верю, что наши ребята смогут сделать еще один шаг к групповому раунду Лиги чемпионов. Это очень важно – и для клуба, и для болельщиков, и для всей Украины.

Поэтому желаем им вдохновения, и чтобы они смогли себя как можно лучше проявить. А нам пусть везет, желаю всем Победы и мира. Это – на первом месте. Оно является большим желанием всей Украины, Европы и мира. Очень на это надеюсь", - рассказал Михайличенко.