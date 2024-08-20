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Алексей Михайличенко поделился ожиданиями от матча Динамо - Зальцбург

Лига Чемпионов

Матч уже завтра

Алексей Михайличенко поделился ожиданиями от матча Динамо - Зальцбург

Фото: UEFA / Автор – неизвестен

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Экс-полузащитник и тренер "Динамо" Алексей Михайличенко поделился ожиданиями от первого матча плей-офф раунда Лиги чемпионов с австрийским "Зальцбургом".

"Очень будет тяжелая игра с этим соперником. Но я верю, что наши ребята смогут сделать еще один шаг к групповому раунду Лиги чемпионов. Это очень важно – и для клуба, и для болельщиков, и для всей Украины.

Поэтому желаем им вдохновения, и чтобы они смогли себя как можно лучше проявить. А нам пусть везет, желаю всем Победы и мира. Это – на первом месте. Оно является большим желанием всей Украины, Европы и мира. Очень на это надеюсь", - рассказал Михайличенко.

Напомним, что матч "Динамо" - "Зальцбург" состоится в среду, 21 августа, и начнется в 22:00.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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