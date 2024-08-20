Динамо - Зальцбург - Зальцбург. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЛЧ

Последний шаг к главному еврокубку. Киевское "Динамо" разыграет путевку в Лигу чемпионов в очном противостоянии с австрийским "Зальцбургом". Для киевлян это возможность впервые за три года сыграть в групповом этапе ЛЧ.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В прошлом раунде динамовцы прошли шотландский "Рейнджерс", а "быки" одолели нидерландский "Твенте". При этом, в отличие от "бело-синих", подопечные Пепейна Лейндерса стартовали в отборе на один раунд позже.

Обе команды демонстрируют атакующий футбол и много забивают, поэтому поединок будет интересен не только болельщикам вице-чемпиона Украины, но и нейтральному зрителю.

Матч решающего раунда квалификации Лиги чемпионов "Динамо" - "Зальцбург" состоится в среду, 21-го августа 2024-го года, в 22:00 . Встреча пройдет в польском Люблине, на "Люблин Арене".

Трансляция поединка будет доступна платформе MEGOGO, телеканалах "2+2" и "Динамо TV". Также эту встречу покажет клубный Youtube-канал "бело-синих" - "Динамо Київ".

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Динамо - Зальцбург Смотреть трансляцию