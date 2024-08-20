Худобяк: Зальцбург всегда был достоин группового этапа ЛЧ, однако и Динамо набрало хорошую форму

Экс-игрок сборной Украины Игорь Худобяк поделился ожиданиями от первого матча плей-офф раунда Лиги " Динамо " - "Зальцбург".

"Ожидаю хорошей игры от "Динамо", надеюсь, что игроки порадуют болельщиков, хотя сам матч наверняка будет достаточно сложным, потому что все же на кону Лига чемпионов. Думаю, что неожиданностей в составе "Динамо" не будет. Киевляне показали в первых матчах этого сезона хорошую игру, поэтому прогнозирую что их не будет, хотя матч покажет, возможно, какие-то сюрпризы будут.

Соперник "Динамо" всегда был достоин группового этапа Лиги чемпионов, поэтому эта игра будет сложной. Однако "Динамо" набрало хорошую форму, думаю, что киевляне смогут сыграть в свою игру. Если они сыграют в свою игру, используют свои моменты, то должны пройти австрийцев. Но в этой игре не решится вопрос прохода в основную часть турнира, все будет решаться на стадионе в Зальцбурге.

Сильными сторонами "Динамо" перед этим матчем является командная игра и то, как футболисты отдаются на поле, как они делают то, что хочет от них видеть тренер. Это их основной козырь. К сожалению, я не смотрел матч против "Карпат", но вряд ли этот поединок может быть показательным для "Зальцбурга". Против австрийцев лидерские качества должны проявлять опытные футболисты, такие как Ярмоленко. У соперников не такая возрастная команда, меньше опыта, чем у некоторых футболистов "Динамо", поэтому будет многое зависеть от опытных футболистов киевлян.

"Динамо" одержит минимальную победу в первой игре со счетом 2:1. Кстати, очень хорошая статистика, что киевляне часто проходят австрийцев в еврокубках и мне кажется, что это придает команде уверенность", — сказал Худобяк.