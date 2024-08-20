Шовковский: Нужно крепко стоять на ногах, а в остальном будем полагаться на футбольного бога

Главный тренер " Динамо " Александр Шовковский поделился ожиданиями от первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против австрийского "РБ Зальцбург", который состоится в польском Люблине в среду, 21 августа.

- Расскажите о роли болельщиков в завтрашнем матче, учитывая, что уже третий раунд квалификации вы начинаете домашним поединком.

– Безусловно, когда ты играешь не на своем родном стадионе, НСК "Олимпийский" в Киеве, который может вместить 70 тысяч болельщиков, все по-другому. Но мы благодарны Люблину за то, что город отозвался и дал нам возможность проводить здесь свои домашние матчи, а также за то, что он поддерживает нас и делает все возможное, чтобы мы чувствовали себя здесь как дома. Это дорогого стоит в плане эмоций и чувств. На матче с "Партизаном" было меньше людей, на игру с "Рейнджерс" пришло больше, и мы надеемся, завтра на трибунах соберется еще больше наших поклонников, чтобы поддержать нас в противостоянии с "РБ Зальцбург". Мы очень им благодарны, для нас это важно. Мы играем в футбол для болельщиков, чтобы дарить радость людям, и со своей стороны будем делать все возможное, чтобы порадовать наших людей яркой игрой и, безусловно, результатом.

- На предварительном этапе "Твенте" во втором матче забил "РБ Зальцбургу" два мяча после угловых, "Динамо" имеет таких игроков, как Денис Попов, хорошо играющих на втором этаже. Это ли шанс для "Динамо", по вашему мнению?

– Это один из шансов, которые могут быть, но игра состоит из многих факторов, в том числе по организации действий и в обороне, и в атаке, а также в переходных фазах. Команда готовится, мы изучали соперника и готова завтра выйти на футбольное поле.

- Синоптики предусматривают завтра во время матча дождь, учитываете ли вы погодные условия при подготовке к поединку при выборе состава и т.п.?

- Мы готовимся к игре, понимая, какому сопернику будем противостоять, учитывая их сильные стороны и пытаясь найти слабые. А погодные условия – это фактор, от нас не зависящий. Нужно крепко стоять на ногах, а в остальном будем полагаться на футбольного бога.

– Перед игрой соперник отмечал быстрых футболистов атаки "Динамо", а также быстрые переходы из обороны в атаку. А какие сильные стороны соперника выделили бы вы?

– Команда соперника молодая, амбициозная, играет в скоростной футбол, пытается диктовать свои условия на футбольном поле. Безусловно, нужно от всего звена атаки ожидать обострения и быть осторожными при организации своей игры в обороне. Относительно выделения кого-то из футболистов я этого никогда не делал и сейчас не буду. Скажу лишь, что кроме последнего сезона "РБ Зальцбург" постоянно выигрывал чемпионат и участвовал в Лиге чемпионов. Это говорит о достаточно высоком, хорошем уровне команды.