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Ярмоленко: Игра против Зальцбурга так же важна, как и поединки на чемпионате Европы

Лига Чемпионов
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Динамо в среду сыграет свой первый матч против Зальцбурга

Ярмоленко: Игра против Зальцбурга так же важна, как и поединки на чемпионате Европы

fcdynamo.com

Новина українською

Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против австрийского "РБ Зальцбург", который состоится в польском Люблине в среду, 21 августа.

— Можно ли сравнить ваши эмоции перед завтрашним матчем и перед Евро-2024? Когда волновались больше?

— Волнение бывает разным: когда ты чего-то боишься или когда ты чего-то очень ждешь. Конечно, мы все понимаем, насколько важной будет завтрашняя игра — так же важна, как и поединки на чемпионате Европы. Поэтому волнение есть, но оно от того, что впереди важная игра для футболистов, болельщиков, клуба в целом. Готовимся в нормальном, привычном режиме. Самое главное завтра отдать все силы на футбольном поле и показать все, что можем.

— Чувствуете ли давление по поводу того, что Украина значительно опустилась в таблице коэффициентов, и вам нужно побеждать, чтобы у нас было больше команд в еврокубках?

— Нет, между собой мы об этом не говорим, но, конечно, следим за ситуацией. Знаем, что мы давно не играли в Лиге чемпионов, поэтому очень хочется получить эту путевку в основной этап.

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— К сожалению, вы не можете играть домашние матчи дома, в Украине, но в Люблине живет много украинцев, поэтому насколько завтра будете чувствовать себя здесь как дома?

— Конечно, для нас трудно, что мы не можем играть дома, в Киеве. Знаем, что многие наши защитники являются болельщиками "Динамо", и прежде всего мы играем для них. А по поводу поддержки, которая есть в Люблине, скажу, что здесь, действительно, сейчас много украинцев, они вынужденно переехали из-за террористов, которые убивают наших людей — женщин и детей. В матчах и с "Партизаном", и с "Рейнджерс" мы чувствовали их поддержку, надеюсь, что завтра эта поддержка будет еще больше.

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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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