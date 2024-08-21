Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Империя Ред Булл: клубы на трех континентах, клонированная идентичность и 12 млрд проданных банок энергетика
"Динамо" встретится с клубом, который призван увеличить продажи напитка
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matthias Kern/Bongarts
Империя
Конечно, вы в курсе, что "Ред Булл Зальцбург" - часть чего-то большего.
Но знали ли вы, что именно в Австрии все и началось?
Это был 2005 год, когда владелец концерна Red Bull Дитрих Матешиц решил выкупить зальцбургскую "Аустрию", переживавшую трудные времена.
Штаб-квартира его компании расположена рядом, и выбор казался очевидным.
Но как оказалось позже — Матешиц лишь разогревался.
В 2006-м он приобрел франшизу МЛС "Нью-Йорк Метростарз", которую немедленно переименовал в "Нью-Йорк Ред Буллз".
A Redbull entra no ramo em 2005 quando compra o Áustria Salzburg. E depois expandiu:— ???????????????????? ????????????????????Í???????????????????? • ????⬛FLA⚡ (@urubuestatistic) August 18, 2024
????????Red Bull Salzburgo
????????New York Red Bulls
????????Red Bull Brasil
????????RB Leipzig
????????FC Liefering
????????New York Red Bulls II
????????Red Bull Bragantino pic.twitter.com/cvnYvNpqoD
В 2008-м руки концерна по производству энергетиков дошли до Африки, где они открыли филиал в Гане, однако уже через шесть лет его закрыли. Оказалось, что Red Bull не умеет вести бизнес там, где нет ни правил, ни гарантий.
Совсем другое дело — Германия. В 2009-м Матешиц выкупил клуб 5-го дивизиона "Маркранштадт", и с новым названием "РБ Лейпциг" он стал флагманским проектом в его системе.
Но даже это не насытило “Быков". В 2019-ом они пришли в бразильский "Брагантино" - с тех пор "РБ Брагантино" - который дорос до середняка Серии А.
Ну, и совсем свежая новость — миноритарный пакет акций "Лидса". Нетипичная инвестиция для компании, ранее стремившейся управлять каждой деталью, но, с другой стороны, у концерна сменился хозяин. Старик Дитрих Матешиц умер осенью 2022-го, и его место занял единственный сын Марк. Отец долго готовил его к этой роли.
Матешиц-младший не самый большой фанат футбола, но часто приходит на гонки Формулы-1, где у Red Bull тоже есть своя конюшня — так же, как и в MotoGP, Moto2, серфинге, скейтбординге.
Более того, самые успешные хоккейные клубы Австрии и Германии последних лет — тоже Red Bull.
Вот почему империя — потому что это гораздо больше, чем пять футбольных клубов.
Основатель
Дитрих Матешиц был гением маркетинга.
В начале 80-х он прибыл в Таиланд как торговый представитель зубной пасты Blendax, и после долгого перелета купил Krating Daeng — популярный напиток среди велорикш, который придавал им энергии.
"Уже через несколько минут я почувствовал, что усталость как рукой сняло, а моя жизнь изменилась".
Матешиц забыл о пасте и познакомился с владельцем Krating Daeng Чалео Ювидхья, предложил сотрудничество.
Ясно, напиток надо было адаптировать для европейского рынка — убрать слишком специфический вкус, добавить газа, красивую упаковку.
"Перед запуском в 1984-м я заказал исследование рынка, и оно было ужасным. Фокус-группа не восприняла ни вкуса напитка, ни логотипа, еще и начала искать, что там намешано. Но я верил — надо продолжать".
У него все получилось благодаря сверхмощной рекламе. В США, например, эффектные девушки разъезжали по общежитиям, предлагая напиток, "который поможет всю ночь не спать".
Ну, и спорт — Red Bull, якобы "придающий крылья", в 1992-м начал вкладываться в самые рискованные, экстремальные виды, подпитывая иллюзию, что это его энергетик дал атлетам сверхчеловеческую силу.
Миша Шер, член правления Европейской ассоциации спонсорства, уверяет, что так это работает везде:
"Nike уже давно не продают кроссовки — они продают стремление жить, как звезды NBA. Так же Apple — это ощущение владения Mac. Вот и Red Bull достиг того, чего хотел — он стал ассоциироваться со смелостью, скоростью, движением".
Вот зачем Матешицу понадобился и футбол тоже - быть вблизи суперзвезд полезно для бизнеса.
Цифры не лгут. В 2000 году концерн Red Bull продал миллиардную банку энергетика; в 2018-м на планете было продано 7 млрд банок за год; в 2023-м - уже более 12 млрд.
Политика
Она максимально агрессивна в каждой детали.
Клубы империи Red Bull имеют "РБ" в названии, очень похожие эмблемы, играют в цветах концерна; еще и выстроены в вертикально интегрированную систему.
По сути, это эталон глобализма в футболе.
Долой традиции! Когда фаны "Аустрии" выступили за сохранение исторического названия и фиолетовых цветов, Матешиц даже не отреагировал.
Uma revista alemã não vai cobrir a semifinal por considerar o clube uma mentira. Torcedores do Dínamo Dresden atiraram a cabeça de um touro em campo em um jogo contra eles.— Thales Machado (@thalescmachado) August 17, 2020
O RB Leipzig é o time mais odiado da Alemanha, e não é por causa do Red Bull. https://t.co/cO7WCbTBnF pic.twitter.com/sMivwaWMnr
Так же Red Bull встретил оппозицию и в Лейпциге, но местный "Локомотив" быстро маргинализировали, а группа Rasenballisten, призывающая болеть за "Лейпциг" и одновременно против Матешица, выглядит, по правде, странно.
Дитрих победил — и здесь ключевым было назначение спортивным директором одновременно в Зальцбурге и Лейпциге Ральфа Рангника в 2012 году.
"В начале Ред Булл действительно ненавидели ультрас по всей Австрии, но сейчас у обычных болельщиков агрессии уже нет. Они уважают то, что сделали "Быки". Между 2006 и 2012 годами это еще воспринималось как реалити-шоу Матешица, но Рангник сделал клуб частью нашего футбола", - говорит Александр Хубер с Kurier Sport.
Если вкратце, то он объединил империю Red Bull единой философией игры — быстрой, вертикальной; с высоким прессингом и мощными контратаками.
Здесь не место медленным, скучным владениям. Red Bull придает крылья — не забыли?
Также это Рангник научил "Зальцбург", "Лейпциг" и даже "Нью-Йорк" работать с молодёжью; наладил работу академий, расширил сеть скаутов, которых ныне можно увидеть на матчах чемпионатов Замбии и Камеруна.
Выкуп маленького "Лиферинга" - тоже его идея. Это здесь с 2012 года "РБ Зальцбург" проверяет тех, кто не тянет основу.
Проще говоря, если Матешиц создал Red Bull питьевой, то Рангник — Red Bull футбольный.
И, да - это уникальная история, ведь другие империи и не мечтают о единой философии. Все, что объединяет клубы City Group — желание шейхов подружиться с местными элитами в важных для них странах, как Британия, Австралия или Индия.
Совсем другой типаж — Матешиц. Он все двери открывал ногой — и не только в провинциальной для футбола Австрии, но и Германии.
У вас нельзя называть клуб именем спонсора? Ок, держите RasenBallsport — то самое РБ, что в переводе означает "спорт с мячом на газоне".
У вас есть священное правило "50+1"? Ок, мы придерживаемся, но акции отдадим 19 самым доверенным сотрудникам нашего концерна.
"Они — самый инновационный бренд в Германии, делающий то, на что другим духу не хватает. Red Bull не соглашается — он везде задает тон", - признает Шер.
При этом Матешиц еще и заботился, чтобы клубы не тянули слишком много денег — и это потому "Лейпциг" до сих пор выиграл только два Кубка Германии и дважды финишировал вторым в Бундеслиге. Red Bull стремится к заработку и пиару. Трофеи — лишь бонус.
Их нью-йоркский проект не выиграл МЛС, но его стоимость выросла с 30 млн до 290 — и это нравится концерну.
И чтобы каждый игрок на поле носился, будто с крыльями, что на банке Red Bull. Так энергетик точно будет продаваться хорошо.
Проблемы
А это уже 2017-й — год, когда на Red Bull наехал УЕФА.
В этом сезоне "Лейпциг" должен был дебютировать в Лиге чемпионов, где уже регулярно играл "Зальцбург".
Между тем, в 2009-17 годах из австрийского клуба в немецкий перешли 16 игроков, и часто очень заметных, как Дайо Упамекано, Петер Гулачи, Амаду Айдара.
И что УЕФА? Он приказал клубам немедленно это прекратить, иначе оба вылетят из ЛЧ — вот что.
У Red Bull не было выхода — он де-юре отказался от австрийского клуба, оставшись лишь его крупнейшим спонсором. Также директора во главе с Оливером Минцлаффом (Рангник сделал это чуть ранее) официально порвали с австрийцами, оставшись только в Лейпциге. Соглашение о сотрудничестве, которым мотивировали поток трансферов, тоже разорвали.
Уже в сезоне-2018/19 "Зальцбург" еще и дважды побил "Лейпциг" в ЛЧ, а затем Эрлинг Холанд выбрал "Боруссию" - чем не доказательства, что регулятор победил?
Но не все так просто. Холанда не остановили, ведь Мино Райола мог наделать много шума. Зато дальше лучшие воспитанники "Зальцбурга" продолжили переезжать именно в восточную Германию — Доминик Собослаи и Хван Хи Чан в 2020-м, Николас Зивальд и Беньямин Шешко в 2023-м.
Это, кстати, объясняет, почему "Зальцбург" в этом году впервые за 9 сезонов не выиграл чемпионат Австрии — просто они потеряли обоих лидеров одновременно.
Уже в этом сезоне переходов из Австрии в Германию нет совсем, ошибка учтена. Марио Гомес решает — это он теперь вместо Рангника; техдир одновременно в "Лейпциге", "Нью-Йорке" и "Брагантино". В "Зальцбурге" официально нет, но кто в это верит?
УЕФА делает вид — это у него получается лучше всего. А вот империя Red Bull идет вперед.
Будущее
Самое интересное — а что они будут делать в "Лидсе"?
Это не 5-й дивизион Германии, и не США, где футбол обзывают соккером. Ассоциация болельщиков "Павлинов" уже выступила с обращением:
"Любые фундаментальные изменения идентичности и наследия "Лидс Юнайтед" встретят максимальное сопротивление. Мы обратимся в футбольные органы".
Red Bull успокаивает — мол, это лишь миноритарный пакет, и пока ничего не будет, но все равно выглядит интригующе. Как-никак, первое крупное футбольное действие концерна под руководством Марка Матешица.
Red Bull being Leeds front of shirt sponsor has got to be a top 5 kit crimes of all time. pic.twitter.com/ir19qKOyi2— ben goshorn (@TheSoccerGoose) August 17, 2024
Конечно, он может вернуть империю, куда захочет — состояние в 33 млрд евро это позволяет.
Его отец видел в футболе лишь инструмент продвижения энергетика, но Марк на эту тему не говорит.
Наверное, выскажется уже вскоре.
А тем временем "Зальцбург", "Лейпциг", "Нью-Йорк" и "Брагантино" еще живут, как жили — тактически подкованные, инновационные, но также антиисторичные и одинаковые, будто из-под гигантской кальки.
Популярное сейчас
- Цыганков вернулся, АПЛ выбрала лучших, экс-тренер Шахтера — в клубе Первой лиги. Главные новости за 20 августа
- Экс-форвард Шахтера, 20-летний бомбардир и юные защитники: 7 футболистов не помогут Зальцбургу в Люблине
- Динамо - Зальцбург. Анонс и прогноз матча квалификации ЛЧ на 21.08.2024
- Тренер Зальцбурга: Очень хорошо, что ответный матч с Динамо пройдет на нашем поле
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО
- Словакия U-17 вызвала украинца на отбор Евро. Близкие футболиста взяли время подумать