Империя Ред Булл: клубы на трех континентах, клонированная идентичность и 12 млрд проданных банок энергетика

Конечно, вы в курсе, что "Ред Булл Зальцбург" - часть чего-то большего.

Но знали ли вы, что именно в Австрии все и началось?

Это был 2005 год, когда владелец концерна Red Bull Дитрих Матешиц решил выкупить зальцбургскую "Аустрию", переживавшую трудные времена.

Штаб-квартира его компании расположена рядом, и выбор казался очевидным.

Но как оказалось позже — Матешиц лишь разогревался.

В 2006-м он приобрел франшизу МЛС "Нью-Йорк Метростарз", которую немедленно переименовал в "Нью-Йорк Ред Буллз".

A Redbull entra no ramo em 2005 quando compra o Áustria Salzburg. E depois expandiu: ????????Red Bull Salzburgo ????????New York Red Bulls ????????Red Bull Brasil ????????RB Leipzig ????????FC Liefering ????????New York Red Bulls II ????????Red Bull Bragantino pic.twitter.com/cvnYvNpqoD

В 2008-м руки концерна по производству энергетиков дошли до Африки, где они открыли филиал в Гане, однако уже через шесть лет его закрыли. Оказалось, что Red Bull не умеет вести бизнес там, где нет ни правил, ни гарантий.

Совсем другое дело — Германия. В 2009-м Матешиц выкупил клуб 5-го дивизиона "Маркранштадт", и с новым названием "РБ Лейпциг" он стал флагманским проектом в его системе.

Но даже это не насытило “Быков". В 2019-ом они пришли в бразильский "Брагантино" - с тех пор "РБ Брагантино" - который дорос до середняка Серии А.

Ну, и совсем свежая новость — миноритарный пакет акций "Лидса". Нетипичная инвестиция для компании, ранее стремившейся управлять каждой деталью, но, с другой стороны, у концерна сменился хозяин. Старик Дитрих Матешиц умер осенью 2022-го, и его место занял единственный сын Марк. Отец долго готовил его к этой роли.

Матешиц-младший не самый большой фанат футбола, но часто приходит на гонки Формулы-1, где у Red Bull тоже есть своя конюшня — так же, как и в MotoGP, Moto2, серфинге, скейтбординге.

Более того, самые успешные хоккейные клубы Австрии и Германии последних лет — тоже Red Bull.

Вот почему империя — потому что это гораздо больше, чем пять футбольных клубов.

Дитрих Матешиц был гением маркетинга.

В начале 80-х он прибыл в Таиланд как торговый представитель зубной пасты Blendax, и после долгого перелета купил Krating Daeng — популярный напиток среди велорикш, который придавал им энергии.

Матешиц забыл о пасте и познакомился с владельцем Krating Daeng Чалео Ювидхья, предложил сотрудничество.

Ясно, напиток надо было адаптировать для европейского рынка — убрать слишком специфический вкус, добавить газа, красивую упаковку.

У него все получилось благодаря сверхмощной рекламе. В США, например, эффектные девушки разъезжали по общежитиям, предлагая напиток, "который поможет всю ночь не спать".

Ну, и спорт — Red Bull, якобы "придающий крылья", в 1992-м начал вкладываться в самые рискованные, экстремальные виды, подпитывая иллюзию, что это его энергетик дал атлетам сверхчеловеческую силу.

Миша Шер, член правления Европейской ассоциации спонсорства, уверяет, что так это работает везде:

Вот зачем Матешицу понадобился и футбол тоже - быть вблизи суперзвезд полезно для бизнеса.

Цифры не лгут. В 2000 году концерн Red Bull продал миллиардную банку энергетика; в 2018-м на планете было продано 7 млрд банок за год; в 2023-м - уже более 12 млрд.

Она максимально агрессивна в каждой детали.

Клубы империи Red Bull имеют "РБ" в названии, очень похожие эмблемы, играют в цветах концерна; еще и выстроены в вертикально интегрированную систему.

По сути, это эталон глобализма в футболе.

Долой традиции! Когда фаны "Аустрии" выступили за сохранение исторического названия и фиолетовых цветов, Матешиц даже не отреагировал.

Так же Red Bull встретил оппозицию и в Лейпциге, но местный "Локомотив" быстро маргинализировали, а группа Rasenballisten, призывающая болеть за "Лейпциг" и одновременно против Матешица, выглядит, по правде, странно.

Дитрих победил — и здесь ключевым было назначение спортивным директором одновременно в Зальцбурге и Лейпциге Ральфа Рангника в 2012 году.

Если вкратце, то он объединил империю Red Bull единой философией игры — быстрой, вертикальной; с высоким прессингом и мощными контратаками.

Здесь не место медленным, скучным владениям. Red Bull придает крылья — не забыли?

Также это Рангник научил "Зальцбург", "Лейпциг" и даже "Нью-Йорк" работать с молодёжью; наладил работу академий, расширил сеть скаутов, которых ныне можно увидеть на матчах чемпионатов Замбии и Камеруна.

Выкуп маленького "Лиферинга" - тоже его идея. Это здесь с 2012 года "РБ Зальцбург" проверяет тех, кто не тянет основу.

Проще говоря, если Матешиц создал Red Bull питьевой, то Рангник — Red Bull футбольный.

И, да - это уникальная история, ведь другие империи и не мечтают о единой философии. Все, что объединяет клубы City Group — желание шейхов подружиться с местными элитами в важных для них странах, как Британия, Австралия или Индия.

Совсем другой типаж — Матешиц. Он все двери открывал ногой — и не только в провинциальной для футбола Австрии, но и Германии.

У вас нельзя называть клуб именем спонсора? Ок, держите RasenBallsport — то самое РБ, что в переводе означает "спорт с мячом на газоне".

У вас есть священное правило "50+1"? Ок, мы придерживаемся, но акции отдадим 19 самым доверенным сотрудникам нашего концерна.

При этом Матешиц еще и заботился, чтобы клубы не тянули слишком много денег — и это потому "Лейпциг" до сих пор выиграл только два Кубка Германии и дважды финишировал вторым в Бундеслиге. Red Bull стремится к заработку и пиару. Трофеи — лишь бонус.

Их нью-йоркский проект не выиграл МЛС, но его стоимость выросла с 30 млн до 290 — и это нравится концерну.

И чтобы каждый игрок на поле носился, будто с крыльями, что на банке Red Bull. Так энергетик точно будет продаваться хорошо.

А это уже 2017-й — год, когда на Red Bull наехал УЕФА.

В этом сезоне "Лейпциг" должен был дебютировать в Лиге чемпионов, где уже регулярно играл "Зальцбург".

Между тем, в 2009-17 годах из австрийского клуба в немецкий перешли 16 игроков, и часто очень заметных, как Дайо Упамекано, Петер Гулачи, Амаду Айдара.

И что УЕФА? Он приказал клубам немедленно это прекратить, иначе оба вылетят из ЛЧ — вот что.

У Red Bull не было выхода — он де-юре отказался от австрийского клуба, оставшись лишь его крупнейшим спонсором. Также директора во главе с Оливером Минцлаффом (Рангник сделал это чуть ранее) официально порвали с австрийцами, оставшись только в Лейпциге. Соглашение о сотрудничестве, которым мотивировали поток трансферов, тоже разорвали.

Уже в сезоне-2018/19 "Зальцбург" еще и дважды побил "Лейпциг" в ЛЧ, а затем Эрлинг Холанд выбрал "Боруссию" - чем не доказательства, что регулятор победил?

Но не все так просто. Холанда не остановили, ведь Мино Райола мог наделать много шума. Зато дальше лучшие воспитанники "Зальцбурга" продолжили переезжать именно в восточную Германию — Доминик Собослаи и Хван Хи Чан в 2020-м, Николас Зивальд и Беньямин Шешко в 2023-м.

Это, кстати, объясняет, почему "Зальцбург" в этом году впервые за 9 сезонов не выиграл чемпионат Австрии — просто они потеряли обоих лидеров одновременно.

Уже в этом сезоне переходов из Австрии в Германию нет совсем, ошибка учтена. Марио Гомес решает — это он теперь вместо Рангника; техдир одновременно в "Лейпциге", "Нью-Йорке" и "Брагантино". В "Зальцбурге" официально нет, но кто в это верит?

УЕФА делает вид — это у него получается лучше всего. А вот империя Red Bull идет вперед.

Самое интересное — а что они будут делать в "Лидсе"?

Это не 5-й дивизион Германии, и не США, где футбол обзывают соккером. Ассоциация болельщиков "Павлинов" уже выступила с обращением:

Red Bull успокаивает — мол, это лишь миноритарный пакет, и пока ничего не будет, но все равно выглядит интригующе. Как-никак, первое крупное футбольное действие концерна под руководством Марка Матешица.

Red Bull being Leeds front of shirt sponsor has got to be a top 5 kit crimes of all time. pic.twitter.com/ir19qKOyi2