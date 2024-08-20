ЛЧ. Буде/Глимт - Црвена Звезда 2:1. Классический счет для сытых волков и целых овец

Лига Чемпионов. Квалификация. Плей-офф. Первый матч

Буде. "Аспмира Стадион"

"Буде/Глимт" - "Црвена Звезда" 2:1

Голы: Бьортуфт 52, Маатта 62 - Мимович 75

"Буде/Глимт": Хайкин, Сьоволд, Гундерсен, Бьоркен, Бьортуфт, Маатта (Цинкернагель 65), Берг, Фет (Салтнес 65), Эвьен, Хауге, Хог (Aукленд 85)

"Црвена Звезда": М. Илич, Мимович (Родич 55), Джига, Спахич, Янг-Ву, Им-Бем, Элсник, Л. Илич (Милсон 66), Олайинка (Далсио Гомес 85), Иванич, Ндиайе (Дуарте 66)

Предупреждения: Бьоркан 77 - Иванич 70, Олайинка 45+1

Главный арбитр: Иван Кружляк (Словакия)

"Буде/Глимт" и "Црвена Звезда" не особо преуспевают в противостояниях на вылет в Лиге Чемпионов. Первый никогда не был в групповом турнире, вылетая в Квалификации в двух попытках. Вторая уже семь лет подряд выигрывает Чемпионат Сербии, но в Квалификации ЛЧ за это время вылетала от "Шерифа", "Омонии", хайфского "Маккаби".

Три раза за последние семь лет "Звезда" в группы все же попадала. В предыдущем сезоне - напрямую, благодаря рейтингу своей страны. В сезонах 2018/19 и 2019/20 под руководством как раз нынешнего наставника Владана Милоевича проходила в плей-офф "Зальцбург" и "Янг Бойз", пусть и лишь благодаря гостевым голам после двух ничьих. Гостевой гол может вывести Милоевича и сейчас.

Его вторая каденция началась лишь в декабре 2023-го. А каденция Кьетиля Кнутсена длится с 2018-го года. Из-за этого, а также из-за искусственного газона и игры в Норвегии Милоевич назвал соперника фаворитом первого матча. Это было видно на поле. Команда Кнутсена наиграла на большую победу. Но Милоевич известен в Сербии как прагматичный тренер результата. И добыл такой.

В Сербии даже заявляют, что он "убивает красивый футбол". И в первом тайме это получалось очень хорошо. Хозяева, как раз известные красивым быстрым футболом, владели мячом около 70-ти процентов времени, временами красиво комбинировали, но стена в штрафной соперника их останавливала. А один классный удар защитника Сьоволда издали отбила перекладина, добивание же ушло выше.

А вот первую половину второго тайма гости провалили. Хозяева просто издевались над ними. Вратарь Илич еще отбил удар с острого угла, невероятным образом отбил удар Хога в упор, Хауге прошел пятерых, но перед ним не попал в ворота. Однако на один из навесов Илич вышел поздно, и защитник Бьортуфт забил головой. А затем очень активный Маатта закрутил в дальний угол с линии штрафной.

Здесь норвежцы почему-то остановились. Кнутсен еще и слишком быстро снял Маатту с поля. И сербы начали понемногу давить. Очень тяжело, со скрипом, без особой мысли. Но создали два навеса. С одного Хайкин спас от удара Иванича в упор как Илич от Хога ранее. С другого, со штрафного, вышедший на замену Мимович прокрался справа и в падении забил.

"Буде/Глимт" забил уже в 15-ти последних официальных матчах, "Црвена Звезда" - в 12-ти. Первый победил, показал силу и красивую игру. Вторая, хотя и проиграла первый официальный матч в 2024-ом году, показала характер, способность менять игру и забивать и теперь едет играть на родную "Маракану". Так что у обеих есть причины для оптимизма.