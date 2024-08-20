Лига чемпионов

Плей-офф раунд, первый матч

"Максимир" (Загреб)

Главный арбитр: Гленн Нюберг (Швеция)

Фанаты "Динамо" Загреб недавно поддерживали своих киевских тезок в матчах против "Партизана". Теперь настал черед их команды бороться за основной раунд Лиги чемпионов. Встречались хорваты с представителем еще одной страны, которая в последнее время пытается установить связи с Россией. И в этот раз победила светлая сторона.

"Карабах" действовал активно. В первом тайме даже больше играл у чужих ворот, чем соперник у противоположных. Но в моменты это превратилось только после пропущенного. Первоначально инициативой владели хозяева.

На 18 минуте Батурин попал в поперечину, а еще через 11 минут "Динамо" открыло счет. У загребцев прошла атака по центру, благодаря чему они освободили правый фланг для Пьяцы. Бывшему игроку “Ювентуса” нужно было два удара, чтобы прошить голкипера – первый выстрел Бунтич (по иронии судьбы – хорват) потянул.

И только теперь "Карабах" набрался смелости. Невистич вступил в игру после удара Жуниньо, затем к концу тайма еще два случая создали гости – подвела точность.

На старте второго тайма Невистич еще раз по-настоящему спас хозяев после удара Леандро Андраде. Впоследствии Бензия попал в штангу. Очень близки были гости к тому, чтобы сравнить цифры на табло. Но с течением времени они начали проваливаться в обороне.

Сандро Куленович вышел на смену и этим воспользовался. За пять минут он оформил дубль и похоронил надежды "Карабаха" не только на сегодняшнюю игру, но и в целом на основной раунд ЛЧ. Хорваты уже забрались туда одной ногой. Однако все окончательно решится в следующую среду.

"Динамо" (Загреб, Хорватия) – "Карабах" (Агдам, Азербайджан) 3:0

Голы: Пьяца 29, Куленович 75, 80

"Динамо": Невистич – Ристовски (Огивара 21), Теофиль-Катрин, Ммаэ, Пьер-Габриэль – Мишич – Пьяца (Бернауэр 63), Сучич (Рог 77), Батурина, Ходжа (Куленович 63) – Петкович ( Кордоба 77)

"Карабах": Бунтич – де Баррос, Мустафазаде, Медина, Джафаркулиев – Роман, Андраде – Леандру Андраде (Байрамов 74), Бензия, Зубир – Жуниньо

Предупреждения: Сучич 56, Куленович 69 – Роман 62