Хорошо ли вы помните противостояние украинских команд с австрийскими? Квиз от UA-Футбол

21 августа киевское "Динамо" в польском Люблине в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2024/25 будет принимать австрийский "Зальцбург".

Перед этой игрой мы вам предлагаем вспомнить, как отечественные клубы играли против команд из Австрии, пройдя наш квиз.

В тесте будут вопросы, касающиеся матчей исключительно во времена независимости Украины.