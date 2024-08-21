Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хорошо ли вы помните противостояние украинских команд с австрийскими? Квиз от UA-Футбол
Свои результаты пишите в комментариях
Фото: ФК Динамо Київ
21 августа киевское "Динамо" в польском Люблине в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2024/25 будет принимать австрийский "Зальцбург".
Перед этой игрой мы вам предлагаем вспомнить, как отечественные клубы играли против команд из Австрии, пройдя наш квиз.
В тесте будут вопросы, касающиеся матчей исключительно во времена независимости Украины.
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