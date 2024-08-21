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Хорошо ли вы помните противостояние украинских команд с австрийскими? Квиз от UA-Футбол

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Хорошо ли вы помните противостояние украинских команд с австрийскими? Квиз от UA-Футбол

Фото: ФК Динамо Київ

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

21 августа киевское "Динамо" в польском Люблине в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2024/25 будет принимать австрийский "Зальцбург".

Перед этой игрой мы вам предлагаем вспомнить, как отечественные клубы играли против команд из Австрии, пройдя наш квиз.

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В тесте будут вопросы, касающиеся матчей исключительно во времена независимости Украины.

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