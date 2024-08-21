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Кто из известных футболистов играл в Зальцбурге? Квиз от UA-футбол

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Кто из известных футболистов играл в Зальцбурге? Квиз от UA-футбол

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В среду, 21 августа, киевское "Динамо" начнет свою последнюю двухматчевую дуэль за выход в основной этап Лиги чемпионов 2024/25.

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Соперник столичной команды – австрийский "Зальцбург". Первый матч этого противостояния будет домашним для украинцев, игра пройдет в польском городе Люблин.

Перед этим поединком мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных игроков, которые защищали цвета команды из Австрии.

Будут даны данные 25 известных игроков. Вам надо ответить, играл ли тот или иной футболист в "Зальцбурге".

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