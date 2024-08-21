Янг Бойз – Галатасарай. Анонс и прогноз матча плей-офф ЛЧ на 21.08.2024

Лига чемпионов

Раунд плей-офф, первый матч

21 июня, 22:00. "Штадион Ванкдорф" (Берн)

Главный арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)

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В пути чемпионов встретились действующие победители швейцарского и турецкого первенств. Они – единственные из своих стран, претендующие на основной раунд ЛЧ. Дальше пройдет сильнейший, и у одной из команд для этого есть небольшое преимущество.

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Новости Янг Бойз (Берн, Швейцария)

И это преимущество – у "пчел". Они воспользовались возможностью паузы между поединками плей-офф. То есть у них впереди два матча Лиги чемпионов: без поединка внутреннего первенства. И любопытно, что они его сыграли. Это должен был быть пятый тур, но получился второй по счету матч.

Относительно планировки – все хорошо. А результаты – полный ужас. За пять первых матчей швейцарской Суперлиги действующий чемпион заработал два очка из 15 возможных. Сейчас "Янг Бойз" идет на предпоследнем, 11-м месте в турнирной таблице. Единственной ложкой меда в бочке дегтя является победа со счетом 10:0 в недавнем матче Кубка Швейцарии против любительского "Принц-Нанда".

Новости Галатасарая (Стамбул, Турция)

"Львы" оказались не такими хитрыми. Между матчами против швейцарцев их ожидает еще поединок против "Газиантепа". С точки зрения логистики – это сразу минус для команды. Однако с другой стороны результаты у "Галатасарая" несколько иные, чем у "Янг Бойз".

Пока "львы" провели всего два матча турецкой Суперлиги – у обоих праздновали минимальную победу со счетом 2:1. Сейчас "Галатасарай" и "Бешикташ" – единственные команды в первенстве, которые не потеряли очки за два стартовых тура. Они и делят первые две строчки турнирной таблицы. И недавно именно эти две команды сражались за Суперкубок. Здесь "львам" повезло гораздо меньше: "Бешикташ" разгромил их со счетом 5:0.

Последние пять матчей Янг Бойз и Галатасарая

Последние пять встреч хозяев

17.08. Принц-Нанда – Янг Бойз 0:10 (Кубок Швейцарии)

10.08. Ивердон – Янг Бойз 2:2 (Суперлига Швейцарии)

04.08. Янг Бойз – Цюрих 2:2 (Суперлига Швейцарии)

28.07. Санкт-Галлен – Янг Бойз 4:0 (Суперлига Швейцарии)

24.07. Серветт – Янг Бойз 3:1 (Суперлига Швейцарии)

Последние пять встреч гостей

16.08. Коньяспор – Галатасарай 1:2 (Суперлига Турции)

09.08. Галатасарай – Хатайспор 2:1 (Суперлига Турции)

03.08. Галатасарай – Бешикташ 0:5 (Суперкубок Турции)

27.07. Галатасарай – Парма 0:2 (ТМ)

24.07. Галатасарай – Лечче 2:1 (ТМ)

Личные встречи между командами

Лишь однажды "Янг Бойз" и "Галатасарай" играли между собой. Это было в Кубке часов в 2016 году. Тогда матч завершился со счётом 1:1.

Ставки и коэффициенты на матч Янг Бойз – Галатасарай

Прогноз матча Янг Бойз – Галатасарай от UA-Football

За швейцарцев будет играть фактор домашнего поля, за турок – все остальное. Сейчас "Янг Бойз" на определенном спаде, если говорить о серьезных матчах. Скорее всего это из-за нервной подготовки именно к плей-офф ЛЧ через призму ожидания/реальность. Именно сегодня они должны показать свою работу. Но и "Галатасарай" со своими звездами в составе (Икарди, Мертенс, Торрейра, Муслера, Зиеш, Демирбай, Бачуай) попытаются взять игру в свои руки. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,64).