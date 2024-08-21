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Экс-форвард Шахтера, 20-летний бомбардир и юные защитники: 7 футболистов не помогут Зальцбургу в Люблине

Лига Чемпионов
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У Ред Булла определенные кадровые проблемы

Экс-форвард Шахтера, 20-летний бомбардир и юные защитники: 7 футболистов не помогут Зальцбургу в Люблине

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Зальцбург" не смогут рассчитывать на семерых игроков в ближайший вечер. Но большинство из них еще не получили статус основного футболиста команды.

Защитники:

  • Хендри Бланк (20 лет, за 7 месяцев в клубе сыграл 2 встречи)
  • Дауда Гиндо (21 год, 32 поединка за 2 сезона)
  • Леандро Моргалла (19 лет, 5 игр в команде с июня 2023-го)
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Полузащитники:

  • Дийон Камери (20 лет, 20 матчей с кампании 2022/23)
  • Такуму Кавамура (24 года, присоединился только в июле, еще не дебютировал)

Нападающие:

  • Фернандо (25 лет, 18 результативных действий, 26 встреч. Летом 2022-го перешел из "Шахтера" за 6 млн евро)
  • Карим Конате (20 лет, 28 голов, 49 поединков)

Первый матч состоится сегодня в Люблине в 22:00.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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