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Протасов – о Динамо: Нужно выйти в групповой этап, но придется еще прибавлять, чтобы не быть мальчиками для битья
Экс-нападающий киевлян поделился ожиданиями от матчей 4-го раунда квалификации
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
Бывший форвард поразмышлял накануне противостояния с "Ред Буллом".
"Зальцбург" – непростая, опасная команда. Пусть в ее составе и нет громких имен. Агрессивный коллектив у Лейндерса подобрался. Они хорошо прессингуют.
"Динамо" сейчас в накате. Форма еще далека от оптимальной, но уж очень хорошая. Команда бежит, хорошо играет в атаке, создает моменты. Шансы в первой игре и противостоянии 50 на 50. У нас две игры на выезде. "Динамо" уже показало, что им безразлично где играть.
Травм, к счастью, не прибавилось, кроме Дячука. Что касается победного состава, то это все предрассудки".
"Стиль игры "Динамо" Шовковского однозначно отличается от того, что был во времена Луческу. Уверен, что и микроклимат в раздевалке стал гораздо лучше. Команда играет с удовольствием. Определенные зарисовки "Динамо", которое хочет видеть Александр, уже можно разглядеть. Нужно выйти в групповой этап и шансы есть, но там придется еще прибавлять, чтобы выглядеть достойно, а не быть мальчиками для битья. Однако киевляне уже гарантировали себе еврокубковую осень.
Лидером "Динамо", если мы говорим о раздевалке, точно является Ярмоленко. Если говорить о лучшем на поле, я бы выделил Шапаренко. Пихалёнок – очень мощное усиление. Мне он всегда нравился".
"Над командными действиями в обороне еще предстоит поработать. Надеюсь, что Шовковский определится с оптимальным сочетанием защитников, наиграет связи, не будет травм и о проблемах в защите мы забудем.
Думаю, что много голов мы не увидим. Считаю, что счет будет либо 1:1, либо 2:1 в пользу киевлян”, – рассказал Протасов.
Первый поединок состоится сегодня в 22.00.
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