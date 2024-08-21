Протасов – о Динамо: Нужно выйти в групповой этап, но придется еще прибавлять, чтобы не быть мальчиками для битья

Бывший форвард поразмышлял накануне противостояния с "Ред Буллом".

"Зальцбург" – непростая, опасная команда. Пусть в ее составе и нет громких имен. Агрессивный коллектив у Лейндерса подобрался. Они хорошо прессингуют.

"Динамо" сейчас в накате. Форма еще далека от оптимальной, но уж очень хорошая. Команда бежит, хорошо играет в атаке, создает моменты. Шансы в первой игре и противостоянии 50 на 50. У нас две игры на выезде. "Динамо" уже показало, что им безразлично где играть.

Травм, к счастью, не прибавилось, кроме Дячука. Что касается победного состава, то это все предрассудки".