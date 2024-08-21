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Протасов – о Динамо: Нужно выйти в групповой этап, но придется еще прибавлять, чтобы не быть мальчиками для битья

Лига Чемпионов
Обновлено

Экс-нападающий киевлян поделился ожиданиями от матчей 4-го раунда квалификации

Протасов – о Динамо: Нужно выйти в групповой этап, но придется еще прибавлять, чтобы не быть мальчиками для битья

Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов

Новина українською

Бывший форвард поразмышлял накануне противостояния с "Ред Буллом".

"Зальцбург" – непростая, опасная команда. Пусть в ее составе и нет громких имен. Агрессивный коллектив у Лейндерса подобрался. Они хорошо прессингуют.

"Динамо" сейчас в накате. Форма еще далека от оптимальной, но уж очень хорошая. Команда бежит, хорошо играет в атаке, создает моменты. Шансы в первой игре и противостоянии 50 на 50. У нас две игры на выезде. "Динамо" уже показало, что им безразлично где играть.

Травм, к счастью, не прибавилось, кроме Дячука. Что касается победного состава, то это все предрассудки".

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"Стиль игры "Динамо" Шовковского однозначно отличается от того, что был во времена Луческу. Уверен, что и микроклимат в раздевалке стал гораздо лучше. Команда играет с удовольствием. Определенные зарисовки "Динамо", которое хочет видеть Александр, уже можно разглядеть. Нужно выйти в групповой этап и шансы есть, но там придется еще прибавлять, чтобы выглядеть достойно, а не быть мальчиками для битья. Однако киевляне уже гарантировали себе еврокубковую осень.

Лидером "Динамо", если мы говорим о раздевалке, точно является Ярмоленко. Если говорить о лучшем на поле, я бы выделил Шапаренко. Пихалёнок – очень мощное усиление. Мне он всегда нравился".

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"Над командными действиями в обороне еще предстоит поработать. Надеюсь, что Шовковский определится с оптимальным сочетанием защитников, наиграет связи, не будет травм и о проблемах в защите мы забудем.

Думаю, что много голов мы не увидим. Считаю, что счет будет либо 1:1, либо 2:1 в пользу киевлян”, – рассказал Протасов.

Первый поединок состоится сегодня в 22.00.

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Олег Протасов Динамо (Киев)
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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
21.08.2024 в 04:59
Никуда динама не выйдет! Заруби это на своем длинном и кривом носу Протасов!... Я опускаю динаме шлагбаум! Потому что я волшебник! Меня придумал Лаймен Баум!
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Комментарии 1
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жажа_the_best (Харьков)
21.08.2024 в 04:59
Никуда динама не выйдет! Заруби это на своем длинном и кривом носу Протасов!... Я опускаю динаме шлагбаум! Потому что я волшебник! Меня придумал Лаймен Баум!
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