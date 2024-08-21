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Динамо - Зальцбург. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Динамо - Зальцбург: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.08.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Динамо - Зальцбург. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Сегодня, 21 августа состоится первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и австрийским "Зальцбургом". Игра пройдет в польском Люблине на "Арене Люблин".

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по Киеву. Трансляция поединка будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 1.

  • Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football

К тому же состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Четвертый раунд квалификации Лиги чемпионов сезона 2024/25
21.08.2024
Люблин, "Арена Люблин"
"Динамо" 22:00 "Зальцбург"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1
Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>

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Трансляция матча Динамо - Зальцбург
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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