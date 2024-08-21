Динамо - Зальцбург. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Сегодня, 21 августа состоится первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и австрийским "Зальцбургом". Игра пройдет в польском Люблине на "Арене Люблин".

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по Киеву. Трансляция поединка будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 1.

Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football

К тому же состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Четвертый раунд квалификации Лиги чемпионов сезона 2024/25

21.08.2024

Люблин, "Арена Люблин"

"Динамо" 22:00 "Зальцбург"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1

Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>