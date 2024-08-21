Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо - Зальцбург. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Динамо - Зальцбург: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.08.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: ФК Динамо Київ
Сегодня, 21 августа состоится первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и австрийским "Зальцбургом". Игра пройдет в польском Люблине на "Арене Люблин".
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по Киеву. Трансляция поединка будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 1.
- Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football
К тому же состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Четвертый раунд квалификации Лиги чемпионов сезона 2024/25
21.08.2024
Люблин, "Арена Люблин"
"Динамо" 22:00 "Зальцбург"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1
Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>
Популярное сейчас
- Нефтчи Григорчука отказался подписать экс-нападающего Манчестер Сити и Интера
- Шовковский: Нужно крепко стоять на ногах, а в остальном будем полагаться на футбольного бога
- Ломаченко - о законе против РПЦ: Действительно "робымо историю". Безбожники думают, что победили
- Динамо подтвердило травму форварда - он пропустит матчи с Зальцбургом
- Словакия U-17 вызвала украинца на отбор Евро. Близкие футболиста взяли время подумать
- Динамо – Зальцбург. АУДИО онлайн трансляция матча квалификации Лиги чемпионов