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Драгович назвал фаворита матча Динамо - Зальцбург

Лига Чемпионов
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Экс-игрок киевлян - о шансах своей бывшей команды в матче Лиги чемпионов

Драгович назвал фаворита матча Динамо - Зальцбург

фото из свободных источников

Новина українською

Бывший защитник киевского "Динамо" Александар Драгович рассказал, чего он ожидает от матча своей экс-команды против австрийского "Зальцбурга" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

На данный момент он выступает за "Аустрию" из Вены.

"За киевским "Динамо" следить не так-то просто. Я хорошо провёл время в этом клубе, мы добились больших спортивных успехов. Жизнь в Киеве тоже была прекрасной. [После аннексии Россией Крыма и части Донбасса в 2014 году] клуб предоставил нам шофера, который возил нас на тренировки и игры. Руководство всегда нас очень хорошо защищало.

К сожалению, сейчас в Украине идет война. Из-за этого я немного потерял клуб из виду. В спортивном плане донецкий "Шахтер" в последние годы стал сильнее, потому что туда было вложено много денег. Но "Динамо" – традиционный клуб номер один и явно впереди по популярности. Ожидания высоки.

Я смотрел матчи "Динамо" с "Партизаном" – последний не был эталоном в этом противостоянии. Но не стоит недооценивать "Динамо" – у команды есть такой лидер как Андрей Ярмоленко, хоть он уже и не молод.

"Зальцбург" с новым тренером разжёг новый огонь. Мы можем иногда видеть у них проблемы в обороне, но, несмотря на это, я считаю австрийцев фаворитами этого противостояния", - сказал Драгович.

Напомним, первый матч "Динамо" - "Зальцбург" состоится сегодня, 21 августа. Начало - в 22:00 по Киеву.

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Источник:
Krone
Опубликовал: Алина Ерофеева
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