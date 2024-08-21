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УЕФА представил новый гимн Лиги чемпионов. Что изменилось?
Небольшие изменения
shakhtar.com
УЕФА представил обновленную версию гимна Лиги чемпионов.
Теперь перед матчами в рамках турнира исполняется новая аранжировка с акцентом на вокальную партию.
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Напомним, действующим обладателем Лиги чемпионов является мадридский "Реал", который в прошлом сезоне обыграл в финале дортмундскую "Боруссию" со счётом 2:0.
How have UEFA Managed to mess up the Champions League anthem?— SPFL Mediawatch (@SPFLWatch) August 20, 2024
Poor rendition - 2/10
Please sort for the League Stage. pic.twitter.com/pNDwSYGWTq
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