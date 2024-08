УЕФА представил новый гимн Лиги чемпионов. Что изменилось?

УЕФА представил обновленную версию гимна Лиги чемпионов.

Теперь перед матчами в рамках турнира исполняется новая аранжировка с акцентом на вокальную партию.

Напомним, действующим обладателем Лиги чемпионов является мадридский "Реал", который в прошлом сезоне обыграл в финале дортмундскую "Боруссию" со счётом 2:0.

How have UEFA Managed to mess up the Champions League anthem?



Poor rendition - 2/10



Please sort for the League Stage. pic.twitter.com/pNDwSYGWTq