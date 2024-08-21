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УЕФА представил новый гимн Лиги чемпионов. Что изменилось?

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УЕФА представил новый гимн Лиги чемпионов. Что изменилось?

shakhtar.com

Новина українською

УЕФА представил обновленную версию гимна Лиги чемпионов.

Теперь перед матчами в рамках турнира исполняется новая аранжировка с акцентом на вокальную партию.

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Напомним, действующим обладателем Лиги чемпионов является мадридский "Реал", который в прошлом сезоне обыграл в финале дортмундскую "Боруссию" со счётом 2:0.

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Опубликовал: Александр Бураков
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