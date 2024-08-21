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Микитин: Динамо сейчас демонстрирует самую содержательную игру среди украинских клубов
Специалист оценил шансы киевлян в первом матче против "Зальцбурга"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок сборной Украины Владимир Микитин оценил шансы киевского "Динамо" в первом поединке 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов с австрийским "РБ Зальцбург".
"По моему мнению, обе команды будут действовать осторожно, будут присматриваться друг к другу. И с каким бы счетом ни закончилось противостояние в Люблине, все равно, судьба путевки в основной этап Лиги чемпионов будет решаться через неделю в Австрии.
Я имел возможность посмотреть телетрансляции всех матчей с участием динамовцев в текущем сезоне. На мой взгляд, именно они сейчас демонстрируют самую содержательную игру среди украинских клубов. Важно, что в действиях подопечных Александра Шовковского появилась уверенность, в каждом поединке они пытаются играть с позиции силы. Вот еще бы только с реализацией голевых моментов навести порядок.
Чем можно объяснить перепады в игре киевлян в последних матчах? Не исключено, что сказываются логистические проблемы, ведь динамовцам приходится много времени тратить на переезды, что негативно влияет на восстановление, качество тренировочного процесса.
Что же касается противостояния в Люблине, то склоняюсь к тому, что динамовцы одержат победу с преимуществом в один мяч", - считает Микитин.
Матч состоится сегодня, 21 августа в польском Люблине.
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