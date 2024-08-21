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Микитин: Динамо сейчас демонстрирует самую содержательную игру среди украинских клубов

Лига Чемпионов

Специалист оценил шансы киевлян в первом матче против "Зальцбурга"

Микитин: Динамо сейчас демонстрирует самую содержательную игру среди украинских клубов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины Владимир Микитин оценил шансы киевского "Динамо" в первом поединке 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов с австрийским "РБ Зальцбург".

"По моему мнению, обе команды будут действовать осторожно, будут присматриваться друг к другу. И с каким бы счетом ни закончилось противостояние в Люблине, все равно, судьба путевки в основной этап Лиги чемпионов будет решаться через неделю в Австрии.

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Я имел возможность посмотреть телетрансляции всех матчей с участием динамовцев в текущем сезоне. На мой взгляд, именно они сейчас демонстрируют самую содержательную игру среди украинских клубов. Важно, что в действиях подопечных Александра Шовковского появилась уверенность, в каждом поединке они пытаются играть с позиции силы. Вот еще бы только с реализацией голевых моментов навести порядок.

Чем можно объяснить перепады в игре киевлян в последних матчах? Не исключено, что сказываются логистические проблемы, ведь динамовцам приходится много времени тратить на переезды, что негативно влияет на восстановление, качество тренировочного процесса.

Что же касается противостояния в Люблине, то склоняюсь к тому, что динамовцы одержат победу с преимуществом в один мяч", - считает Микитин.

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Матч состоится сегодня, 21 августа в польском Люблине.

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Владимир Микитин Зальцбург (Австрия) Динамо (Киев)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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