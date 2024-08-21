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Езерский: Динамо и Зальцбург находятся в одинаковом игровом тонусе
Противостояние команд уже сегодня
Фото: ФК Динамо Київ
Экс-игрок сборной Украины и "Динамо" Владимир Езерский поделился ожиданиями от первого поединка киевлян с "Зальцбургом" в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 21 августа.
"Соперники находятся в примерно одинаковом игровом тонусе: киевляне больше сыграли в еврокубках, а "горожане" – в своей Бундеслиге. Где-то равновесие и в психологическом состоянии: динамовцы на предыдущем этапе Лиги чемпионов выбили "Глазго Рейнджерс" из Шотландии, а австрийский клуб – нидерландский "Твенте", обе команды без потерь выступают на внутренней арене.
Вот почему на первый план выходят физическая подготовка оппонентов и тактические настройки. И в плане "физики" некоторые опасения есть. Все же, динамовцы в последнее время много времени тратят на переезды и при таком ритме с восстановлением могут возникать трудности. Не исключено, что именно по этой причине динамовцам не удавалось проводить календарные матчи с "Вересом" и "Карпатами", как говорится, на одном дыхании. Все же, сезон только набирает разгон и будем надеяться, что с каждым днем киевляне будут становиться крепче.
Что касается тактики, то оппоненты используют различные схемы и поэтому тем интереснее будет сегодняшнее противостояние. Посмотрим, какие тренерские наработки окажутся более эффективными. В Люблине я выше оцениваю шансы номинальных хозяев", – сказал Езерский.
Матч начнется в 22:00 по киевскому времени, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн встречи.
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