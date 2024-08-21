Косырин: С Шовковским в действиях Динамо стало больше осмысленности

Экс-игрок сборной Украины Александр Косырин поделился ожиданиями от первого поединка плей-офф квалификации Лиги чемпионов между " Динамо " и "Зальцбургом".

"Слишком дорого может стоить каждая ошибка, поэтому не думаю, что команды будут действовать с открытым забралом. Соперники особо не будут рисковать, будут дорожить мячом, чтобы минимизировать угрозы в случае острых контрвыпадов.

Следует отметить, что с появлением у руля Александра Шовковского в действиях "Динамо" стало больше осмысленности, команда перестраивается на наступательный футбол с использованием всей ширины поля, быстрые передачи, которые создают проблемы для обороны оппонента. Также важно, что в составе киевлян появился игрок, который обладает не только сильным ударом, но и точным. Речь идет о новобранце Александре Пихаленке. Шовковскому надо позаботиться, чтобы использовать сильные стороны этого полузащитника.

Все же, больше склоняюсь к тому, что сегодня будет разведка боем. Конечно, очень хочется, чтобы киевляне воспользовались фактором своего поля: в Люблине уже доказывали, что умеют болеть за "Динамо", хотя пока оцениваю шансы участников противостояния, как 50 на 50. Все решится через неделю в Австрии", – сказал Косырин.

Напомним, что поединок начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.