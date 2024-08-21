Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Косырин: С Шовковским в действиях Динамо стало больше осмысленности
Сегодня Динамо сыграет свой первый матч с Зальцбургом
fcdynamo.com
Экс-игрок сборной Украины Александр Косырин поделился ожиданиями от первого поединка плей-офф квалификации Лиги чемпионов между "
"Слишком дорого может стоить каждая ошибка, поэтому не думаю, что команды будут действовать с открытым забралом. Соперники особо не будут рисковать, будут дорожить мячом, чтобы минимизировать угрозы в случае острых контрвыпадов.
Следует отметить, что с появлением у руля Александра Шовковского в действиях "Динамо" стало больше осмысленности, команда перестраивается на наступательный футбол с использованием всей ширины поля, быстрые передачи, которые создают проблемы для обороны оппонента. Также важно, что в составе киевлян появился игрок, который обладает не только сильным ударом, но и точным. Речь идет о новобранце Александре Пихаленке. Шовковскому надо позаботиться, чтобы использовать сильные стороны этого полузащитника.
Все же, больше склоняюсь к тому, что сегодня будет разведка боем. Конечно, очень хочется, чтобы киевляне воспользовались фактором своего поля: в Люблине уже доказывали, что умеют болеть за "Динамо", хотя пока оцениваю шансы участников противостояния, как 50 на 50. Все решится через неделю в Австрии", – сказал Косырин.
Напомним, что поединок начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.
Популярное сейчас
- ЛЧ. Динамо против Зальцбурга, конкуренты Украины – также в борьбе за повышенные бонусы
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО
- Цыганков вернулся, АПЛ выбрала лучших, экс-тренер Шахтера — в клубе Первой лиги. Главные новости за 20 августа
- Известно, кто покажет матчи Динамо и Зальцбурга в плей-офф раунде Лиги чемпионов
- Авагимян подписал контракт с клубом УПЛ
- Драгович назвал фаворита матча Динамо - Зальцбург