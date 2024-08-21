Андрей Телесненко: Давно мы не видели таких удачных приобретений у Динамо, как этим летом

Сегодня киевское "Динамо" в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов сыграет первый матч с австрийским "Зальцбургом". Ожиданиями от этой игры с корреспондентом UA-Футбол поделился бывший защитник одесского "Черноморца" и сборной Украины Андрей Телесненко.

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– В двух предыдущих раундах Лиги чемпионов "Динамо" показало себя с лучшей стороны, – отмечает он. - В играх с сербским "Партизаном" и шотландским "Глазго Рейнджерс" мы увидели, что киевская команда способна демонстрировать футбол хорошего качества и даже диктовать соперникам свои условия. Они, правда, не были из категории "топовых", однако это нисколько не умаляет побед динамовцев. Команде Александра Шовковского удалось добиться гармоничных взаимодействий между линиями, настроить подопечных на эффективный переход от обороны в атаку и улучшить продуктивность в атакующих действиях. В упомянутых матчах мы увидели, что "Динамо" контролирует мяч, навязывая сопернику свою игру. А при первой возможности умело использует активность своих конструктивных игроков, что и приводит к взятию ворот. В этом плане достаточно полезно действуют два новичка столичной команды – Александр Пихаленок и Максим Брагару. Давно мы не видели таких удачных приобретений у "Динамо", как этим летом. Надеюсь, оба игрока еще не раз помогут динамовцам в решении турнирных задач.

- Что скажете о сегодняшнем сопернике – "Зальцбурге"?

– На данной стадии легких соперников не бывает, и это все хорошо знают. "Зальцбург" ежегодно играет в еврокубках, поэтому его можно считать закаленным турниром. В составе этого клуба есть несколько игроков национальной сборной Австрии, есть немало сильных легионеров. Понятно, что для "Динамо" поединок с "Зальцбургом" легкой прогулкой не будет, ведь у этого клуба много сильных качеств. Как сложится игра? Думаю, сначала соперники будут нащупывать слабые стороны друг друга, проводя осторожную разведку. А уже исходя из этого и будут строить игру в дальнейшем. Динамовцам важно гнуть свою линию, контролируя мяч и упорно ища благоприятные возможности. Считаю, что эффективным оружием "Динамо" могут стать "стандарты" и дальние удары. Тот же Пихаленок умеет это делать, что уже не раз демонстрировал. Надеюсь, в первой игре украинская команда сумеет проявить характер и снова порадовать своей игрой болельщиков и ВСУ.