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Пихаленок, Шапаренко, Ярмоленко и Ванат - в старте Динамо на первый матч с Зальцбургом
Стартовые составы команд
Knelnow
Сегодня, 21 августа, "Динамо" в польском Люблине "Динамо" проведет свой первый, условно домашний матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов с австрийским "Зальцбургом".
Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
"Динамо": Бущан, Караваев, Михавко, Попов, Дубинчак, Пихаленок, Бражко, Шапаренко, Ярмоленко, Кабаев, Ванат
Запасные: Нещерет, Вивчаренко, Волошин, Рубчинский, Лонвейк, Андриевский, Супряга, Тымчик, Себальос, Биловар, Брагару, Михайленко
"Зальцбург": Бласвих, Терзич, Беду, Пентковски, Дедич, Кьергор, Гурна-Дуат, Битструп, Глух, Доржелес, Йео
Запасные: А. Шлагер, Хамзич, ван дер Бремпт, Окох, Капальдо, Дьямбу, Ратков, Лукич, Дагим, Мелльберг, Дьяките
Напомним, что UA-Футбол проведет
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.
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