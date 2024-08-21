Пихаленок, Шапаренко, Ярмоленко и Ванат - в старте Динамо на первый матч с Зальцбургом

Сегодня, 21 августа, "Динамо" в польском Люблине "Динамо" проведет свой первый, условно домашний матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов с австрийским "Зальцбургом".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

"Динамо": Бущан, Караваев, Михавко, Попов, Дубинчак, Пихаленок, Бражко, Шапаренко, Ярмоленко, Кабаев, Ванат

Запасные: Нещерет, Вивчаренко, Волошин, Рубчинский, Лонвейк, Андриевский, Супряга, Тымчик, Себальос, Биловар, Брагару, Михайленко

"Зальцбург": Бласвих, Терзич, Беду, Пентковски, Дедич, Кьергор, Гурна-Дуат, Битструп, Глух, Доржелес, Йео

Запасные: А. Шлагер, Хамзич, ван дер Бремпт, Окох, Капальдо, Дьямбу, Ратков, Лукич, Дагим, Мелльберг, Дьяките

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.