Михалик: Зальцбург не является фаворитом в противостоянии с Динамо - у киевлян более опытный состав

Бывший игрок " Динамо " Тарас Михалик поделился ожиданиями от первого матча киевлян с "Зальцбургом" в плей-офф раунде квалификации Лиги чемпионов, который начнется сегодня в 22:00.

– Уже давно выступления динамовцев на международной арене не вызывали такого интереса и не ожидались с таким нетерпением. Это объяснимо не только уверенным преодолением препятствий на еврокубковом пути, но и высоким уровнем игры, который демонстрируют подопечные Александра Шовковского в последнее время. И важно, что для них не имеет значения, где играть: в Люблине или на поле соперника. Это свидетельствует о том, что действия динамовцев не только стали более сбалансированными, но и психологически окрепла команда.

– Однако, по мнению многих экспертов, сегодняшний оппонент сильнее предыдущих – "Партизан" и "Глазго Рейнджерс".

– Знаете, это все относительно, потому что на этом этапе слабых визави уже просто не бывает. Ведь до основного этапа престижнейшего континентального турнира осталось преодолеть еще один раунд. Первоначально именно от этого нужно отталкиваться. С другой стороны, и динамовцы в каждом поединке обогащались международным опытом, беря на заметку все ценное из багажа соперника. В частности, вижу, что действия киевлян стали более разнообразными, добавили и в мобильности, что создавало проблемы визави. На мой взгляд, "Зальцбург" не является фаворитом в противостоянии с "Динамо".

– Тогда за счет чего динамовцы могут склонить чашу весов на свою сторону?

– У киевлян более опытный состав, а в "Зальцбурге" еще не завершилась смена поколений. Надо постараться этим воспользоваться. Я уверен, что тренерский штаб киевлян знает о заточенности австрийской команды на атаку. Поэтому следует позаботиться не только о максимальной концентрации, надежной подстраховке у своих владений, но и находить свободные зоны в построениях "горожан", когда они будут наступать большими силами. Командная игра не должна давать сбоев.

Наконец, важно, чтобы и Фортуна чаще улыбалась киевлянам. Вспомним предыдущую игру "Динамо" в Глазго. Соперничество шло с переменным успехом, но в начале второго тайма гости неожиданно оказались в большинстве, что помогло перехватить инициативу и забить дважды. Удивят ли тренеры какими-то домашними заготовками – увидим уже на футбольном поле. Шансы соперников в сегодняшнем матче оцениваю, как равные.