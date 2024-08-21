Квалификация ЛЧ. Динамо - Зальцбург 0:2. Тотальное невезение и ужасная реализация

Динамовцы вошли в этот матч очень ярко. За игрой "бело-синих" действительно было приятно наблюдать. Подопечные Александра Шовковского с самого старта задали высокий темп и использовали всю ширину поля. Такое ощущение, что отсутствие Буяльского только поспособствовало такой вертикальности в исполнении вице-чемпиона Украины.

Номинальные хозяева активно и разнообразно атаковали, регулярно создавая угрозу у ворот австрийцев. Особенно, в этом контексте стоит отметить комбинационную игру от центрального треугольника "Динамо": Бражко - Шапаренко - Пихаленок.

Однако, вот с завершением этих атак у украинцев ну никак не складывалось. То ли из-за дождя, или из-за чего-то другого, но не шло с приемом мяча у Ярмоленко. При этом Андрей часто придумывал, как он умеет, интересные решения впереди, однако какого-то компонента все время не хватало. Кстати, тот же дождь и мокрое поле в Люблине совсем не повлияли на эстетическое восприятие этого противостояния. Это действительно было интересное и качественное футбольное действо. В первую очередь, благодаря действиям подопечных СаШо.

Еще были опасные моменты у Ваната и Караева. Но опять же, подводила точность и решительность (точнее ее отсутствие) в завершающей стадии.

Однако, на экваторе первого тайма случился какой-то перелом. Киевляне не успели вернуться на свою половину и проспали стремительную контратаку "быков". Ео протащил мяч и отдал на Нене, который выиграл борьбу у Попова и пробил под дальнюю штангу.

После пропущенного гола "Динамо" не стушевалось, достаточно быстро оправилось и продолжило атаковать. Хотя, и ощутимо прибавилось нервов, и брака в ногах столичного коллектива.

В общем, в первые 45 минут динамовцы, однозначно, выглядели интереснее и креативнее. Однако, была полная беда с ударами в створ - 0 точных попаданий за весь первый тайм. В свою очередь, "быки" своей возможностью умело воспользовались и наказали вице-чемпиона Украины за ошибку. Шовковскому нужно было успокоить своих футболистов в перерыве. Этот "Зальцбург" можно и необходимо было переигрывать. Далеко не выдающаяся команда.

А дальше произошло какое-то дежавю. Караваев в своей штрафной неаккуратно сыграл и сзади въехал в ногу Ео. Пенальти. Откровенно, глупый пенальти. 11-метровый уверенно реализовал Чергорд, разведя Георгия и кожаного по разным углам.

Проблемы с реализацией у "Динамо" продолжались и во второй половине встречи. Опять замечательная, классная скоростная атака от динамовцев. И снова Ярмоленко не справился с управлением собственным телом и с убойной позиции с нерабочей правой влупил выше... И вот как оценить игру украинского ветерана? Андрей не провалился и был очень заметен, но завершение...!

Ванат в этом смысле тоже далеко не убежал от опытного партнера по атаке. С решениями и доведением мяча до штрафной зоны проблем у "бело-синих" не было, а вот с реализацией... Все было хорошо, кроме ударов.

Подопечные Пепейна Лейндерса были максимально близкими к тому, чтобы забивать и третий, и доводить счет до разгромного. К счастью, Бущан и Попов сумели спасти свою команду.

Коуч динамовцев, в своем уже традиционном стиле, пытался усилить игру и взбудоражить свою команду. И моменты были. Хорошую возможность имел вышедший на замену Брагару - не успел замкнуть подачу от Шапаренко.

Были и еще подходы к воротам Блазвиха. Все без результата. Была и стойка после после навеса с углового от Пихаленка и удара Попова... Тотальное невезение.

"Динамо" выглядело здорово, действительно. Вопросов к желанию и самоотдаче никаких нет. Хотели, боролись, создавали. Единственное, что было ужасным - это игра в завершающей стадии. Удача в этом матче явно была не на стороне подопечных Шовковского. На хотя бы один гол "Динамо" 100% наиграло. Не все потеряно, но гандикап в два мяча - это серьезно.

Фото: FC Red Bull Salzburg

Решающий раунд квалификации ЛЧ

Среда, 21-е августа

Люблин, Польша. "Люблин Арена"

"Динамо" - "Зальцбург" 0:2

Голы: Нене 29, Чергорд (пенальти) 50

"Динамо": Бущан - Дубинчак, Михавко, Попов, Караваев (Тымчик 71) - Шапаренко, Бражко (Михайленко 65), Пихаленок - Кабаев (Супряга 88), Ванат (Брагару 71), Ярмоленко (к) (Волошин 65).

Запасные: Андриевский, Брагару, Биловар, Волошин, Вивчаренко, Лонвейк, Михайленко, Нещерет, Рубчинский, Себальйос, Супряга, Тымчик.

Главный тренер: Александр Шовковский.

РБ Зальцбург: Блазвих (к) - Терзич (ван дер Бремпт 26), Байду, Пйонтковский, Дедич - Чергорд, Гурна-Дуат (Капальдо 69), Бидструп - Глух, Ео (Лукич 69), Нене (Дагим 69).

Запасные: Диаките, ван дер Бремпт, Дагим, Диамбу, Капальдо, Лукич, Мелльберг, Око, Ратков, Хамзич, Шлагер.

Главный тренер: Пепейн Лейндерс.

Предупреждения: Дедич 45+3, Шапаренко (в перерыве), ван дер Бремпт 78, Дубинчак 81.

Арбитр: Сандро Шерер (Швейцария).