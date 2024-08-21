  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Квалификация ЛЧ. Динамо - Зальцбург 0:2. Тотальное невезение и ужасная реализация
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Квалификация ЛЧ. Динамо - Зальцбург 0:2. Тотальное невезение и ужасная реализация

Лига Чемпионов
Обновлено

На гол подопечные СаШо точно наиграли

Квалификация ЛЧ. Динамо - Зальцбург 0:2. Тотальное невезение и ужасная реализация

FC Red Bull Salzburg

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Динамовцы вошли в этот матч очень ярко. За игрой "бело-синих" действительно было приятно наблюдать. Подопечные Александра Шовковского с самого старта задали высокий темп и использовали всю ширину поля. Такое ощущение, что отсутствие Буяльского только поспособствовало такой вертикальности в исполнении вице-чемпиона Украины.

Номинальные хозяева активно и разнообразно атаковали, регулярно создавая угрозу у ворот австрийцев. Особенно, в этом контексте стоит отметить комбинационную игру от центрального треугольника "Динамо": Бражко - Шапаренко - Пихаленок.

Квалификация ЛЧ. Динамо - Зальцбург 0:2. Тотальное невезение и ужасная реализация - изображение 1

Однако, вот с завершением этих атак у украинцев ну никак не складывалось. То ли из-за дождя, или из-за чего-то другого, но не шло с приемом мяча у Ярмоленко. При этом Андрей часто придумывал, как он умеет, интересные решения впереди, однако какого-то компонента все время не хватало. Кстати, тот же дождь и мокрое поле в Люблине совсем не повлияли на эстетическое восприятие этого противостояния. Это действительно было интересное и качественное футбольное действо. В первую очередь, благодаря действиям подопечных СаШо.

Еще были опасные моменты у Ваната и Караева. Но опять же, подводила точность и решительность (точнее ее отсутствие) в завершающей стадии.

Однако, на экваторе первого тайма случился какой-то перелом. Киевляне не успели вернуться на свою половину и проспали стремительную контратаку "быков". Ео протащил мяч и отдал на Нене, который выиграл борьбу у Попова и пробил под дальнюю штангу.

После пропущенного гола "Динамо" не стушевалось, достаточно быстро оправилось и продолжило атаковать. Хотя, и ощутимо прибавилось нервов, и брака в ногах столичного коллектива.

Квалификация ЛЧ. Динамо - Зальцбург 0:2. Тотальное невезение и ужасная реализация - изображение 2

В общем, в первые 45 минут динамовцы, однозначно, выглядели интереснее и креативнее. Однако, была полная беда с ударами в створ - 0 точных попаданий за весь первый тайм. В свою очередь, "быки" своей возможностью умело воспользовались и наказали вице-чемпиона Украины за ошибку. Шовковскому нужно было успокоить своих футболистов в перерыве. Этот "Зальцбург" можно и необходимо было переигрывать. Далеко не выдающаяся команда.

А дальше произошло какое-то дежавю. Караваев в своей штрафной неаккуратно сыграл и сзади въехал в ногу Ео. Пенальти. Откровенно, глупый пенальти. 11-метровый уверенно реализовал Чергорд, разведя Георгия и кожаного по разным углам.

Проблемы с реализацией у "Динамо" продолжались и во второй половине встречи. Опять замечательная, классная скоростная атака от динамовцев. И снова Ярмоленко не справился с управлением собственным телом и с убойной позиции с нерабочей правой влупил выше... И вот как оценить игру украинского ветерана? Андрей не провалился и был очень заметен, но завершение...!

Ванат в этом смысле тоже далеко не убежал от опытного партнера по атаке. С решениями и доведением мяча до штрафной зоны проблем у "бело-синих" не было, а вот с реализацией... Все было хорошо, кроме ударов.

Подопечные Пепейна Лейндерса были максимально близкими к тому, чтобы забивать и третий, и доводить счет до разгромного. К счастью, Бущан и Попов сумели спасти свою команду.

Коуч динамовцев, в своем уже традиционном стиле, пытался усилить игру и взбудоражить свою команду. И моменты были. Хорошую возможность имел вышедший на замену Брагару - не успел замкнуть подачу от Шапаренко.

Были и еще подходы к воротам Блазвиха. Все без результата. Была и стойка после после навеса с углового от Пихаленка и удара Попова... Тотальное невезение.

"Динамо" выглядело здорово, действительно. Вопросов к желанию и самоотдаче никаких нет. Хотели, боролись, создавали. Единственное, что было ужасным - это игра в завершающей стадии. Удача в этом матче явно была не на стороне подопечных Шовковского. На хотя бы один гол "Динамо" 100% наиграло. Не все потеряно, но гандикап в два мяча - это серьезно.

Квалификация ЛЧ. Динамо - Зальцбург 0:2. Тотальное невезение и ужасная реализация - изображение 3
Фото: FC Red Bull Salzburg

Решающий раунд квалификации ЛЧ

Среда, 21-е августа

Люблин, Польша. "Люблин Арена"

"Динамо" - "Зальцбург" 0:2

Голы: Нене 29, Чергорд (пенальти) 50

"Динамо": Бущан - Дубинчак, Михавко, Попов, Караваев (Тымчик 71) - Шапаренко, Бражко (Михайленко 65), Пихаленок - Кабаев (Супряга 88), Ванат (Брагару 71), Ярмоленко (к) (Волошин 65).

Запасные: Андриевский, Брагару, Биловар, Волошин, Вивчаренко, Лонвейк, Михайленко, Нещерет, Рубчинский, Себальйос, Супряга, Тымчик.

Главный тренер: Александр Шовковский.

РБ Зальцбург: Блазвих (к) - Терзич (ван дер Бремпт 26), Байду, Пйонтковский, Дедич - Чергорд, Гурна-Дуат (Капальдо 69), Бидструп - Глух, Ео (Лукич 69), Нене (Дагим 69).

Запасные: Диаките, ван дер Бремпт, Дагим, Диамбу, Капальдо, Лукич, Мелльберг, Око, Ратков, Хамзич, Шлагер.

Главный тренер: Пепейн Лейндерс.

Предупреждения: Дедич 45+3, Шапаренко (в перерыве), ван дер Бремпт 78, Дубинчак 81.

Арбитр: Сандро Шерер (Швейцария).

По теме
yellow-arrow
Ред Булл сделал заявку на выход в группу. Динамо – Зальцбург 0:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Шапаренко: Динамо очень достойно играло, за эмблему. Ребята не просто отбывали номер
yellow-arrow
Шовковский: Я недоволен игрой, действиями арбитра тоже. Но противостояние еще не закончено
Зальцбург (Австрия) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
bera012 (Днепр)
22.08.2024 в 00:53
Ярмолу на 2 тайм надо выпускать,,,
Ответить
1
1
Вернуться к новостям
Комментарии 38
avatar
bera012 (Днепр)
22.08.2024 в 00:53
Ярмолу на 2 тайм надо выпускать,,,
Ответить
1
1
avatar
Вarcelinius
22.08.2024 в 00:47
Говорят жажу забанили навечно.
Ответить
1
0
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
22.08.2024 в 00:49
На "прохання трудящихся"?
Ответить
0
0
avatar
Вarcelinius
22.08.2024 в 00:49
Угу.
 
0
0
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
22.08.2024 в 00:50
Я просив на 666 років? Цікаво, на скільки бан?
 
0
0
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
22.08.2024 в 00:52
Чмирив би когось одного, так ні - чмирить і Шахтар і Динамо. Надоїв - хай іде в бан (в Суджу).
 
0
0
avatar
bera012 (Днепр)
22.08.2024 в 00:52
такие не пропадают будет жажа 2
Ответить
0
0
avatar
Вarcelinius
22.08.2024 в 01:03
жажа-2М
 
0
0
avatar
Вarcelinius
22.08.2024 в 00:40
Стабильность...
Ответить
0
0
Siren05 (Мариуполь)
22.08.2024 в 00:39
Динамо играло неплохо, но Зальцбург повыше классом. Пасы отдают точно даже в борьбе и в трудных ситуациях и не выносят мяч куда-либо. Чувствуется класс... Думаю, для ДК в ответке хороший результат будет хотя бы ничья. Если минимально выиграют - это будет отличный результат. А если пройдут дальше, то прыгнут выше головы...
Ответить
1
0
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
22.08.2024 в 00:23
Фортуна осталась в Глазго...,та и в Лиге Европы шансов по более будет
Ответить
1
0
avatar
Prach13 (Дрогобич)
22.08.2024 в 00:20
Динамо ще не готове до ліги чемпіонів!велика різниця в класі між футболістами,одні тягнуть,другі запорюють!одні моменти створюють а другі іх марнують!до того ж в запасі сиділи сильніші а зі старту 70 хвилин,грали слабші!Супрягу не враховую тому що то не заміна а цирк!
Ответить
4
1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
22.08.2024 в 00:19
Бывает
Ответить
1
1
avatar
Вarcelinius
22.08.2024 в 00:43
И всё? А где анализ?
Ответить
0
0
avatar
Вarcelinius
22.08.2024 в 00:18
Динамо классом ниже Зальца это очевидно. Так шо не грусти Коваленко Олег, не грусти. Надейся и жди.
Ответить
2
2
GastraleR (Запорожье)
22.08.2024 в 00:15
ну не повезло сегодня, но за игру не стыдно. И как приятно читать адекватные комментарии пока не набежали всякие дебилы, которые строчат по 20-50 коментов, отвечая друг другу на всех ветках.
Ответить
2
3
avatar
Вarcelinius
22.08.2024 в 00:32
Дебилы ещё не набежали.
Ответить
0
0
Ariakiev01 (Київ)
22.08.2024 в 00:10
Молодеж макнула старичков, притом именно старичков....Кабаев вот кто бился до конца, жаль что он и Бущан единственные кто рвали жилы но и Ярмола 1 тайм. Но держать Ярмолу только для 1 тайма это както расточительно.
Ответить
4
2
avatar
Prach13 (Дрогобич)
22.08.2024 в 00:23
Піхальонок відіграв на рівні,Шапаренко на своєму рівні!
Ответить
0
0
avatar
okolegko (Київ)
22.08.2024 в 00:10
I'm feeling blue
Ответить
0
0
avatar
Вarcelinius
22.08.2024 в 00:34
have a drink
Ответить
0
0
urik (Кривой Рог)
22.08.2024 в 00:06
Грали гарно, мудро, віддано, не побоюсь цього слова -- феєрично. Не соромно ! А перемоги , то дурня, вони прийдуть, я впевнений... Правда,ми до цього не доживемо
Ответить
1
5
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
22.08.2024 в 00:05
До речі, в першому голі винен Попов.
Ответить
1
1
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
22.08.2024 в 00:04
Зальзбург був сильнішим і грав краще. Ванат - дно, Ярмола вже старий. Нападників немає. Може в Лізі Європи в наших піде гра та вийдуть з групи.
Ответить
7
2
Andrumas (Düsseldorf)
22.08.2024 в 00:04
Это был просто не день Динамо... Моменты создавали, Зальцбург очень часто проваливался в защите, но постоянно не везло с реализацией. В любом случае это не куколды луческу. Это Динамо хочется смотреть. Будем надеяться, что через неделю больше повезёт.
Ответить
4
3
Ariakiev01 (Київ)
22.08.2024 в 00:08
можна не надеятся 1 точно пропустят. Зальзбур еще прости 2 гола
Ответить
1
1
Andrumas (Düsseldorf)
22.08.2024 в 00:32
Простил?! Когда Бущан выручал? Так то может хорошая игра вратаря Динамо, а не Зальцбург простил? Или когда Попов заблокировал? Зальцбург это команда, которой очень повезло, даже австрийский комментатор это признавал, ни слова про счет по игре или легкую победу, даже наоборот восхищался местами игрой Динамо. А каким был бы этот Зальцбург находясь в ситуации Динамо?! Практически без легионеров и ездя на автобусах и поездах. Если сами австрийцы снимают шляпу перед Динамо в нынешней ситуации, это мне кажется о многом говорит
 
0
0
alex.belogubko (одесса)
22.08.2024 в 00:00
ЯРМОЛА -ВАНАТ ЛИШНИИ--вышли БРАГАГУ-ВОЛОШИН ПОШЛА ИГРА-НЕ ОТГАДАЛ СОСТАВОМ ОНИ ЛУЧШЕ ИГРАЛИ --ВСЁ ПО ДЕЛУ
Ответить
3
3
жека-киев (биг виладж)
22.08.2024 в 00:02
Шо ті створювали а не забивали, шо інші. Чим одні лучше інших?
Ответить
0
2
avatar
Вarcelinius
22.08.2024 в 00:08
Брагару игрок Черноморца.
 
1
3
Ariakiev01 (Київ)
22.08.2024 в 00:03
я б еще Попова сюда добавил. уже столько играет а так и игру читать ненаучился, его промахи как ЦЗ и все обрезка команде
Ответить
2
1
Консул (Звягель )
22.08.2024 в 00:00
Зальцбург грав краще,а нашим трохи не повезло. Ярмоленко та Караваєв провалили гру.
Ответить
5
0
avatar
Prach13 (Дрогобич)
22.08.2024 в 00:25
А Ванат тіпа феєрив!
Ответить
0
0
жека-киев (биг виладж)
21.08.2024 в 23:58
Класні команди реалізовують свої моменти.А ті, які не реалізовують, тим не хватає класу..Але треба зазначити, що Динамо, дуже додало за рік. Може не достатньо для ЛЧ, але суттєво. Приємно дивитись, навіть і при 0-2.. Одна біль-Ванат. Ці пяточки, паси в нікуди...
Ответить
8
1
avatar
Spokoyno (Київ)
21.08.2024 в 23:57
122,4 / 127,1 км пробега, а "Тотальне невезіння та жахлива реалізація"
sticker
Ответить
0
2
sametoy10 (Київ-Світловодськ)
21.08.2024 в 23:56
Динамо сподобалось, але потрібно забивати
Ответить
8
4
Ariakiev01 (Київ)
22.08.2024 в 00:07
поидее для ДК это ЛЄ их турнир, в идеале конечно ЛК. Ибо до сих пор думают что ДК великий клуб. Будь моя воля я бі повіганял Ваната, Супрягу. Ярмолу на пенсию и дать молодім будет толк. Попова только как замена. За столько лет а играет также, Вот Бражко и Михалко понравились, им играть и играть - больше практики
Ответить
3
3
download1 (huyersk)
21.08.2024 в 23:55
Дерлися, як леви, базару нема. На таке приємно дивитися, байдуже навіть, що програли! Браво великий клуб Динамо Київ!
Ответить
8
5

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости