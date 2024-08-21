Лига Чемпионов
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И снова вопросы к обороне. Зальцбург открыл счет в матче с Динамо
А игра была как минимум равной
fcdynamo.com
"Динамо" в польском Люблине играет свой первый, условно домашний матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов с австрийским "Зальцбургом".
Начали команды довольно ровно, киевляне неплохо смотрелись, стараясь играть в комбинационный футбол, но пропустили первыми.
Быстрая атака, пас между защитников при провале обороны киевлян, и Нене, выскочив на Бущана, спокойно переиграл кипера – 1:0 для "Зальцбурга" к 30-й минуте.
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Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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storm_ua (Николаев)
21.08.2024 в 22:54
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