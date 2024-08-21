И снова вопросы к обороне. Зальцбург открыл счет в матче с Динамо

Ой начинаются эти громкие заголовки. Зальзбург более техничная команда+ исключительно вертикальный футбол, отлично отлажена игра в одно касание. Ничего подобного у дк и близко нет. Так почему вопросы задаём только обороне, когда нападающий дк, не может сыграть в одно касание, практически из идеального паса.Играет более сильная команда, против более слабой......ато начинается га оборону всех собак повесили.