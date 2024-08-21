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И снова вопросы к обороне. Зальцбург открыл счет в матче с Динамо

Лига Чемпионов
Обновлено

А игра была как минимум равной

И снова вопросы к обороне. Зальцбург открыл счет в матче с Динамо

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" в польском Люблине играет свой первый, условно домашний матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов с австрийским "Зальцбургом".

Начали команды довольно ровно, киевляне неплохо смотрелись, стараясь играть в комбинационный футбол, но пропустили первыми.

Быстрая атака, пас между защитников при провале обороны киевлян, и Нене, выскочив на Бущана, спокойно переиграл кипера – 1:0 для "Зальцбурга" к 30-й минуте.

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Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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Комментарии
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storm_ua (Николаев)
21.08.2024 в 22:54
Ой начинаются эти громкие заголовки. Зальзбург более техничная команда+ исключительно вертикальный футбол, отлично отлажена игра в одно касание. Ничего подобного у дк и близко нет. Так почему вопросы задаём только обороне, когда нападающий дк, не может сыграть в одно касание, практически из идеального паса.Играет более сильная команда, против более слабой......ато начинается га оборону всех собак повесили.
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Комментарии 1
storm_ua (Николаев)
21.08.2024 в 22:54
Ой начинаются эти громкие заголовки. Зальзбург более техничная команда+ исключительно вертикальный футбол, отлично отлажена игра в одно касание. Ничего подобного у дк и близко нет. Так почему вопросы задаём только обороне, когда нападающий дк, не может сыграть в одно касание, практически из идеального паса.Играет более сильная команда, против более слабой......ато начинается га оборону всех собак повесили.
Ответить
0
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