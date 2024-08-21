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Шапаренко, идя на перерыв, потолкался с игроком Зальцбурга, за что получил желтую

Лига Чемпионов
Обновлено

Матч довольно нервный

Шапаренко, идя на перерыв, потолкался с игроком Зальцбурга, за что получил желтую

скриншот

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" в польском Люблине играет свой первый, условно домашний матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов с австрийским "Зальцбургом".

Начали команды довольно ровно, киевляне неплохо смотрелись, старались атаковать, но пропустили первыми после ошибки обороны.

Первый тайм закончился со счетом 0:1, а когда команды уже направлялись в раздевалки, возле подтрибунного помещения Шапаренко о чем-то поспорил с игроком "Зальцбурга". Игроки немного потолкались, после чего судья выписал Шапаренко желтую.

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Также желтую уже в подтрибунном помещении получил игрок гостей Дедич – или за стычку к Шапаренко, или за претензии к судье.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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Динамо (Киев) Зальцбург Николай Шапаренко
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Комментарии
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superfizik (Україна, Житомир)
21.08.2024 в 23:16
Треба вміти програвати...
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Комментарии 5
superfizik (Україна, Житомир)
21.08.2024 в 23:16
Треба вміти програвати...
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Вarcelinius
21.08.2024 в 23:06
Во будет цирк, если вторую получит.
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storm_ua (Николаев)
21.08.2024 в 23:04
Голы так бы забивали как толкаются
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genpet (Николаев)
21.08.2024 в 23:03
Він вже поважна зірка, йому все можна...
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.08.2024 в 22:59
Ідіотизм
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