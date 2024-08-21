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Шапаренко, идя на перерыв, потолкался с игроком Зальцбурга, за что получил желтую
Матч довольно нервный
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"Динамо" в польском Люблине играет свой первый, условно домашний матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов с австрийским "Зальцбургом".
Начали команды довольно ровно, киевляне неплохо смотрелись, старались атаковать, но пропустили первыми после ошибки обороны.
Первый тайм закончился со счетом 0:1, а когда команды уже направлялись в раздевалки, возле подтрибунного помещения Шапаренко о чем-то поспорил с игроком "Зальцбурга". Игроки немного потолкались, после чего судья выписал Шапаренко желтую.
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Также желтую уже в подтрибунном помещении получил игрок гостей Дедич – или за стычку к Шапаренко, или за претензии к судье.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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