Шапаренко, идя на перерыв, потолкался с игроком Зальцбурга, за что получил желтую

"Динамо" в польском Люблине играет свой первый, условно домашний матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов с австрийским "Зальцбургом".

Начали команды довольно ровно, киевляне неплохо смотрелись, старались атаковать, но пропустили первыми после ошибки обороны.

Первый тайм закончился со счетом 0:1, а когда команды уже направлялись в раздевалки, возле подтрибунного помещения Шапаренко о чем-то поспорил с игроком "Зальцбурга". Игроки немного потолкались, после чего судья выписал Шапаренко желтую.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также желтую уже в подтрибунном помещении получил игрок гостей Дедич – или за стычку к Шапаренко, или за претензии к судье.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.