Квалификация ЛЧ. Спарта добывает солидный гандикап в Мальме

Лига Чемпионов. Квалификация. Плей-офф. Первый матч

Мальме. "Эледа Стадион"

"Мальме" - "Спарта" Прага 0:2

Голы: Стригер-Ларсен 30 (автогол), Ринеш 88

"Мальме": Далин, Стригер-Ларсен, Янссон, Заттерстрем, Бузанелло, Пенья, Л. Берг Йонсен, Болин (Али 64), Нанаси, Телин, Ботхейм (А. Кристиансен 64)

"Спарта": Виндаль, Витик (Зелены 83), Соренсен, Панак, Пресиадо (Визнер 68), Лачи (Садилек 68), Кайринен, Ринеш, Хараслин (Пешек 83), Бирманчевич, Олатунджи (Кухта 60)

Предупреждения: Бузанелло 11, Пенья 34, А. Кристиансен 69 - Лачи 62, Олатунджи 40

Главный арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)

Две команды одного скромного калибра. Уверенные лидеры своих лиг. Для которых невыход в основной раунд Лиги Чемпионов не будет трагедией, что они не отрицают. Но при этом считают, что заслужили выйти туда. Прошедшие предыдущий раунд (ПАОК и "Стяуа") в тяжелой борьбе и благодаря гостевым победам после домашних ничьих. Противостояние "Мальме" и "Спарты" должно было быть равным.

В итоге, правда, получилась гостевая победа с разницей в два мяча. А это - солидный гандикап перед ответным матчем. При том, что "Спарта" владела мячом лишь 31 процент времени. Хотя по ударам по воротам (13:10) и в створ (4:3) она матч выиграла, выглядела большую часть матча уверенно, солидно. На 2:0, конечно, она не наиграла, не факт, что вообще на победу. Но таков футбол.

Гости начали мощным прессингом, заставляя хозяев разыгрывать лишь на половине поля Далина, да и нередко перехватывая у них мячи. Хотя моментов не создали. К середине тайма "Мальме" пришел в себя, передвинулся на половину поля соперника. Но тот организовал атаку, левый вингер Хараслин оказался справа, пробил неточно, но мяч сильно срикошетил от Стригера-Ларсена в его ворота.

Ответное давление "Мальме" "Спарта" выдерживала четко, выбивая и вылавливая опасные мячи в штрафную. Удар с разворота Телина с 14-ти метров был слабым и в центр. А Хараслин чуть не забил сам, когда в контратаке сместился слева в центр и закручивал в дальний угол. Немного неточно.

А вот первые минут 15 второго тайма были очень тяжелыми для чехов. Шведы ускорились и начали создавать. Хотя защитники в последний момент все же выбивали, удары были неточными. Удар Йонсена с 14-ти метров кулаками отбил вратарь Виндаль, а Ботхейм головой добил плохо. В другом эпизоде Виндаль упустил мяч, но накрыл его. В еще одном отбил удар в ближний угол.

В итоге "Спарте" все же удалось успокоить игру, связать ее, замедлить. Даже кое-что создать. Витик замыкал из вратарской. Но не попал. А в концовке команды обменялись моментами с хороших комбинаций. Вышло в пользу гостей. Нанаси метров с 15-ти закрутил чуть неточно. А вот Ринеш ударом с 20-ти низом попал в дальний угол.

В сезоне 2014/15 команды уже встречались в Квалификации Лиги Чемпионов. Тогда "Мальме" победил (2:0, 2:4) и вышел в группу. Вышел он и еще через год, и в сезоне 2021/22. Но после последнего выхода вылетал от "Жальгириса", набирал ноль очков в группе Лиги Европы, а в предыдущем сезоне не играл в Еврокубках вообще. Если добавить отчетный матч - выходит Еврокубковый кризис.

"Спарту" же преследует лигочемпионский кризис. В групповом турнире она не была с сезона 2005/06. Но после такого результата (тем более, что стала лишь второй в последних 34-ех официальных матчах во всех турнирах, кто не пропустил от "Мальме") она близка к возвращению на авансцену европейского футбола как давно не была.