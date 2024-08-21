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Неужели это все? Зальцбург с пенальти забил второй гол Динамо. ВИДЕО

Лига Чемпионов
Обновлено

Сфолил Караваев

Неужели это все? Зальцбург с пенальти забил второй гол Динамо. ВИДЕО

Фото: ФК Динамо Киев

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" в польском Люблине играет свой первый, условно домашний матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов с австрийским "Зальцбургом".

Начали команды довольно ровно, киевляне неплохо смотрелись, старались атаковать, но пропустили первыми после ошибки обороны.

Первый тайм закончился со счетом 0:1, а после перерыва гости быстро забили и второй – Караваев в борьбе сзади въехал в соперника, судья дал "точку", которую и реализовал Кьергор.

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0:2 к 50-й минуте.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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Динамо (Киев) Зальцбург
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Комментарии
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George_D (Харьков)
21.08.2024 в 23:43
Караваева на километр нельзя к защите подпускать. Сколько он уже пеналей привез. Ну не защитник он, не защитник.
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Комментарии 3
George_D (Харьков)
21.08.2024 в 23:43
Караваева на километр нельзя к защите подпускать. Сколько он уже пеналей привез. Ну не защитник он, не защитник.
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0
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storm_ua (Николаев)
21.08.2024 в 23:14
Вот смешные, а что вы хотели увидеть, это вам не партизан. Зальзбург крепкая команда уровня ЛЧ.
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
21.08.2024 в 23:13
Не все , ще пропустять ...
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