Неужели это все? Зальцбург с пенальти забил второй гол Динамо. ВИДЕО

"Динамо" в польском Люблине играет свой первый, условно домашний матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов с австрийским "Зальцбургом".

Начали команды довольно ровно, киевляне неплохо смотрелись, старались атаковать, но пропустили первыми после ошибки обороны.

Первый тайм закончился со счетом 0:1, а после перерыва гости быстро забили и второй – Караваев в борьбе сзади въехал в соперника, судья дал "точку", которую и реализовал Кьергор.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

0:2 к 50-й минуте.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.