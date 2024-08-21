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Неужели это все? Зальцбург с пенальти забил второй гол Динамо
Сфолил Караваев
Фото: ФК Динамо Киев
"Динамо" в польском Люблине играет свой первый, условно домашний матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов с австрийским "Зальцбургом".
Начали команды довольно ровно, киевляне неплохо смотрелись, старались атаковать, но пропустили первыми после ошибки обороны.
Первый тайм закончился со счетом 0:1, а после перерыва гости быстро забили и второй – Караваев в борьбе сзади въехал в соперника, судья дал "точку", которую и реализовал Кьергор.
Staubtrocken ????— FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) August 21, 2024
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???? https://t.co/h5h3Pqzj7x
???? 55' | #DYNSAL 0-2 pic.twitter.com/1YkPxz6oJj
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0:2 к 50-й минуте.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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