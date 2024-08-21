Шапаренко - лучший игрок Динамо в матче против Зальцбурга по версии SofaScore

21 июня "Динамо" проиграло свой первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против австрийского "Зальцбурга" (0:2).

Лучшим украинским игроком матча по версии Sofascore стал Николай Шапаренко. Он получил 7.8.

Наш соотечественник за 90 минут игрового времени отдал 85% точных передач, преуспел в девяти удачных обводках и сделал 77 касаний к мячу.

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Самую низкую оценку в нашей команде получил Александр Караваев - 6.4. Именно защитник киевлян сфолил в эпизоде с пенальти.

А что касается "Зальцбурга", то лучшим игроком в команде оказался Мусса Кунфоло Ео. От Sofascore получил 7.8.