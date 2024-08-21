  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Шапаренко - лучший игрок Динамо в матче против Зальцбурга по версии SofaScore
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шапаренко - лучший игрок Динамо в матче против Зальцбурга по версии SofaScore

Лига Чемпионов
Обновлено

Оценки за матч

Шапаренко - лучший игрок Динамо в матче против Зальцбурга по версии SofaScore

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

21 июня "Динамо" проиграло свой первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против австрийского "Зальцбурга" (0:2).

Лучшим украинским игроком матча по версии Sofascore стал Николай Шапаренко. Он получил 7.8.

Наш соотечественник за 90 минут игрового времени отдал 85% точных передач, преуспел в девяти удачных обводках и сделал 77 касаний к мячу.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Самую низкую оценку в нашей команде получил Александр Караваев - 6.4. Именно защитник киевлян сфолил в эпизоде с пенальти.

А что касается "Зальцбурга", то лучшим игроком в команде оказался Мусса Кунфоло Ео. От Sofascore получил 7.8.

Шапаренко - лучший игрок Динамо в матче против Зальцбурга по версии SofaScore - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Ред Булл сделал заявку на выход в группу. Динамо – Зальцбург 0:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Шапаренко: Динамо очень достойно играло, за эмблему. Ребята не просто отбывали номер
yellow-arrow
Шовковский: Я недоволен игрой, действиями арбитра тоже. Но противостояние еще не закончено
Зальцбург (Австрия) Динамо Николай Шапаренко
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости