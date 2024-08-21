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Шапаренко - лучший игрок Динамо в матче против Зальцбурга по версии SofaScore
Оценки за матч
Getty Images/Global Images Ukraine
21 июня "Динамо" проиграло свой первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против австрийского "Зальцбурга" (0:2).
Лучшим украинским игроком матча по версии Sofascore стал Николай Шапаренко. Он получил 7.8.
Наш соотечественник за 90 минут игрового времени отдал 85% точных передач, преуспел в девяти удачных обводках и сделал 77 касаний к мячу.
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Самую низкую оценку в нашей команде получил Александр Караваев - 6.4. Именно защитник киевлян сфолил в эпизоде с пенальти.
А что касается "Зальцбурга", то лучшим игроком в команде оказался Мусса Кунфоло Ео. От Sofascore получил 7.8.
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