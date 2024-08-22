Квалификация ЛЧ. Янг Бойз - Галатасарай 3:2. Куча голов, дубли, замены вратарей, удаления, пенальти - первый матч прошел на славу

Лига чемпионов

Раунд плей-офф, первый матч

21 июня, 22:00. "Штадион Ванкдорф" (Берн)

Главный арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)

"Янг Бойз" - "Галатасарай“ 3:2

"Янг Бойз": фон Бальмос (Келлер 32), Блум, Камара, Зукру, Хаджмам (Персон 67), Монтейро (Мешак 74), Ниассе (Малес 74), Лаупер, Колли, Ганвула (Иттен 74), Угринич

"Галатасарай": Муслера (Гювенч 46), Йелерт (Бачуай 66), Нельссон, Бардакчи, Кон, Торрейра, Габриэл Сара, Йилмаз (Дюбуа 79), Мертенс (Зиеш 46), Актюркоглу, Икарди (Кутлу 87)

Голы: Монтейру 3, 45+5, Угринич 86 (пен) - Бачуай 67, 72

Предупреждения: Хаджам 26, Лаупер 29, Ниассе 43, Камара 70 - Бардакчи 22, 84, Торрейра 45+6

Удаление: Бардакчи 84

Последний раунд квалификации Лиги чемпионов является самым ответственным. Это последняя станция, которая или пропустит тебя в компанию лучших, или скажет «не сегодня». Конечно, здесь встречаются серьезные команды, такие как "Янг Бойз" - чемпион Швейцарии и "Галатасарай" - чемпион Турции.

Фаворитом противостояния считали турок. Почему? Дело в том, что "Янг Бойз" провалил старт сезона. В чемпионате команда не победила ни в одном из 5-ти матчей (3 поражения и 2 ничьи). Хорошо хоть потом справились с любителями в Кубке. Ну как справились... Уничтожили. Счет там был 10:0.

Но в первом матче с "Галатасараем" швейцарцы удивили. Причем начали удивлять уже на 3-й минуте, когда оформили свой первый гол. Лучший бомбардир команды Монтейро воспользовался разрезной передачей Угринича и точно пробил мимо вратаря - 1:0. Гости попытались сразу ответить. Торрейра опасно пробил из-за пределов площадки, но немного не хватило для попадания в створ ворот.

На 32-й минуте "Янг Бойз" пришлось менять своего голкипера. К сожалению, столкновение с Икарди минутами назад, не позволило фон Бальмосу продолжить игру. Похоже, что-то с плечом. Вместо него вышел молодой Келлер, который дебютировал в еврокубках.

Роскошную возможность забить имел Ганвула. Он в касание замкнул передачу, будучи уже прямо перед вратарем, но мяч полетел возле правой стойки. Ответил на этот момент опять же Торрейра. Его удар головой парировал Келлер.

В конце первого тайма «Галатасараю» пришлось снова вынимать кожаного из ворот. Ганвула сбросил головой мяч для Монтейро, который вбегал в штрафную площадку соперника, и тому оставалось только расстрелять ворота Муслеры. Защитники повели себя в этом эпизоде слишком пассивно, будто демонстративно позволяя нападающему нанести удар. Вот такой первый тайм.

На вторую часть матча менять вратаря пришлось уже "Галатасараю". Снова травма. Муслеру заменил его коллега Гювенч. Относительно самой игры. В общем, "Янг Бойз" старался не возиться долго с мячом. Быстрые атаки с неожиданными решениями - вот их идея. И это работало. Опасные моменты продолжались и в этом тайме.

Колли мог забивать третий гол, но попал в стойку. Снова защитники позволили оказаться сопернику там, где тот пожелает. У него было достаточно времени прицелиться, однако мимо.

На 66-й минуте на замену вышел Бачуай. Это было "усиление поединка" (если бы существовала такая награда). Через несколько секунд после выхода он сократил отставание в счете. С первого же касания результативно завершил использование углового удара. На этом он не остановился, заставив замолчать стадион еще через 5 минут. Дубль от бельгийца!

"Янг Бойз" хотел победить. Об этом свидетельствуют замены, сделанные тренером после второго пропущенного гола (усилил атаку). В частности они таки помогли швейцарцам забить в третий раз. Бардакчи сыграл рукой в своих владениях, за что получил вторую желтую карточку, удаление и пенальти. Не его день. Удар с отметки реализовал Угринич. 3:2 - хозяева побеждают перед ответным матчем в Турции. Как по нам, это заслуженный результат матча. Старания "Янг Бойз" должны были принести им желаемое. А как будет через неделю - увидим.