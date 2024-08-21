Квалификация ЛЧ. Мидтьюлланн – Слован 1:1. Братиславцы вымучили для себя хороший результат перед ответным матчем

Накануне этого противостояния главный наставник "Мидтьюлланна" Томас Томасберг отметил, что его команда должна переигрывать "Слован" в первом матче с разницей в два мяча, ведь именно с таким счетом будет относительно комфортно ехать в Словакию на ответный матч. Он также объяснял, что его команда полностью готова к этой игре и никаких сомнений у него нет.

Зря, иногда сомневаться все-таки стоит. Сегодняшний матч в Дании это прекрасно показал. Возможно, недооценка соперника, а возможно просто слишком самоуверенность, но что-то точно помешало "Милтьюлланну" играть в полную силу с первых минут. Хотя не стоит принижать заслуги классного коллектива из Братиславы.

Словаки точно удивили всех. Даже собственных болельщиков. Они не то, чтобы бежали в атаку, но спокойно выжидали своих моментов и очень ловко отражали атаки соперника в первом тайме. Все проходило настолько спокойно, что казалось, что никому из команд даже не нужна победа.

Впрочем, во втором тайме защитник гостей Блекман открыл счет и шокировал как соперников, так и весь стадион. Это был действительно идеальный план, который был не менее идеально воплощен в жизнь. Вот только после того удара хозяева наконец вспомнили, что они дома и стоит атаковать. Сравнять счет удалось благодаря точному удару от Чилуфьи, который вышел на замену. А потом удалось создать еще несколько чрезвычайно опасных моментов, однако на месте был Такач. А нельзя было так играть с самого начала?

Ничья, которая оставляет "Словану" хорошие шансы на сенсационный проход дальше, учитывая, что ответный матч пройдет у них дома на "Тегельном Поле".

Лига Чемпионов, плей-офф квалификация, 1-й матч

Стадион: "МСН Арена" (Гернинг)

Главный судья: Алехандро Эрнандес (Испания)

"Мидтьюлланн" — "Слован" 1:1

Голы: Чилуфья (79) — Блэкман (59)

"Мидтьюлланн": Олафссон — Андерссон, Диао, Бех Серенсен, Жуниньо (Габриэл, 64) — Осорио (Бринильдсен, 46), Серенсен, Мартинес, Шимшир (Горгоза, 84) — Франсулино (Аскилдсен, 84), Букса (Чилуфья, 75)

"Слован": Такач — Блекман, Кашия, Виммер, Зуберу (Соке, 26) — Байрич, Куцка — Барсегян (Марчелли, 81), Толич (Саввидис, 81), Вайсс (Мак, 72) — Стрелец (Метсоко, 81)

Предупреждения: Осорио (30) — Соке (52)