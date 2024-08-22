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Шовковский: Я недоволен игрой, действиями арбитра тоже. Но противостояние еще не закончено

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Комментарий наставника киевлян

Шовковский: Я недоволен игрой, действиями арбитра тоже. Но противостояние еще не закончено

fcdynamo.com

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Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский в эфире Megogo прокомментировал поражение киевлян "Зальцбургу" в первом матче плей-офф квалификации ЛЧ:

"Безусловно, я недоволен игрой. В каком-то смысле и действиями арбитра тоже. Фол на Ярмоленко был 100%. Если это не пенальти, то опасный штрафной удар".

"У нас было много моментов, чтобы забить, но, к сожалению, игра состоит именно из голов, а не просто из моментов, которые удалось создать. У нас есть ответный матч, будем готовиться. Противостояние еще не закончено".

"Где-то не успели замкнуть, где-то не повезло, попали в стойку. Это игра. Слабые стороны соперника? Я расскажу о них команде. Мы разберем этот поединок детально, будем готовиться".

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Влад Петрушевский
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