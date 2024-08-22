Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шовковский: Я недоволен игрой, действиями арбитра тоже. Но противостояние еще не закончено
Комментарий наставника киевлян
fcdynamo.com
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский в эфире Megogo прокомментировал поражение киевлян "Зальцбургу" в первом матче плей-офф квалификации ЛЧ:
"Безусловно, я недоволен игрой. В каком-то смысле и действиями арбитра тоже. Фол на Ярмоленко был 100%. Если это не пенальти, то опасный штрафной удар".
"У нас было много моментов, чтобы забить, но, к сожалению, игра состоит именно из голов, а не просто из моментов, которые удалось создать. У нас есть ответный матч, будем готовиться. Противостояние еще не закончено".
"Где-то не успели замкнуть, где-то не повезло, попали в стойку. Это игра. Слабые стороны соперника? Я расскажу о них команде. Мы разберем этот поединок детально, будем готовиться".
Популярное сейчас
- Динамо - Зальцбург 0:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)
- Динамо – Зальцбург. АУДИО онлайн трансляция матча квалификации Лиги чемпионов
- Президент Ингульца Поворознюк попал в ДТП. ФОТО
- Динамо - Зальцбург - Зальцбург. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЛЧ
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО