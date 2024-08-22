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Шапаренко: Динамо очень достойно играло, за эмблему. Ребята не просто отбывали номер

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Комментарий одного из лучших футболистов поединка

Шапаренко: Динамо очень достойно играло, за эмблему. Ребята не просто отбывали номер

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Хавбек "Динамо" Николай Шапаренко в эфире Megogo прокомментировал поражение киевлян "Зальцбургу" в первом матче плей-офф квалификации ЛЧ:

"Моментов было очень много, мы заслужили забитый гол. Не понимаю, с чем связана нереализация. А дальше все просто, соперник свои шансы реализовал".

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"Австрийцы очень хорошо оборонялись: защитники выдвигались, блокировали. Будем ждать ответный матч, постараемся реабилитироваться".

"Тренер указал на ошибки в перерыве, второй тайм принес плоды, мы хорошо играли, но несчастный случай с пенальти... Это футбол, такое случается".

"По моему мнению, команда очень достойно играла. Первый тайм, хорошее начало, могли забивать; второй тайм тоже. Интересная игра была. К сожалению, мы проиграли. Ребята не просто отбывали номер, а действительно играли за эмблему, отдавали все силы, чтобы получить достойный результат".

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Влад Петрушевский
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