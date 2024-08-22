"Справедливая победа открывает двери в ЛЧ". Динамо – Зальцбург. Обзор послематчевой австрийской прессы

Насколько больно можно проигрывать матчи. Иногда наша любимая команда может не показать буквально ничего: ни класса, ни желания, ни силы, из-за чего в итоге проигрывает. Подобное даже не вызывает какого-то горького послевкусия. Но все это не о первом матче между киевским "Динамо" и австрийским "Зальцбургом".

Киевляне показали достойный футбол и казалось, сделали все необходимое для того, чтобы навязать конкуренцию за место в основной сетке Лиги Чемпионов, но созданные моменты еще нужно реализовывать, об этом, к сожалению, забыли. Мы констатируем поражение с хорошей игрой от "Динамо", но давайте взглянем на этот матч глазами наших коллег из Австрии, что они писали по поводу игры в Люблине?

"Зальцбург одной ногой уже в Лиге Чемпионов", — с таким заголовком вышел материал на сайте Liga Portal. Ожидаемо, они концентрируются на силе своей команды и очень расхваливают Доргелеса Нене и Маурица Кьергара, авторов забитых голов в этот вечер. Победу они называют вполне заслуженной: "Игра началась в очень высоком темпе и обе команды не стеснялись атаковать. На первых минутах доминировал Зальцбург, который пытался пробить компактную оборону украинцев. И достичь этого удалось на 29-й минуте".

"Динамо после пропущенного гола пыталось как-то отреагировать и создало несколько хороших моментов, однако Ванат и Ярмоленко упустили свои хорошие шансы забить. Зато гол после перерыва с пенальти от Кьергара увеличил итоговое преимущество. Украинцы активнее начали вторую половину, впрочем, ошиблись на 50-й минуте... в итоге Зальцбург одерживает заслуженную победу и имеет выгодное положение накануне ответного матча". То есть журналисты решили не очень зацикливаться на стараниях от киевлян и назвали эту победу закономерной.

"Зальцбург открывает двери в Лигу Чемпионов", — вот так самоуверенно назвали свою статью журналисты издания Sport.at. Ответный матч лишь впереди и еще ничего не завершено, впрочем они активно пишут о выходе дальше. В самом материале были упоминания о нереализации. Они выделили Андрея Ярмоленко: "Суперзвезда киевлян Андрей Ярмоленко имел очень хорошую возможность на 51-й минуте и в целом активно помогал своим партнерам создавать моменты, они также создали достаточно, чего стоит только момент Попова в конце, когда он попал в штангу ворот".

Немного скромнее в своих заголовках является издание Laola1.at, они написали: "Зальцбург делает большой шаг к Лиге Чемпионов", ну хоть не открывает двери и не залетает туда уже автоматически. В самом материале лишь сухой пересказ того, что происходило на поле, зато в другом материале по матчу призывают всех подождать: "Лига Чемпионов? Зальцбург прошел только половину всего пути. Да, есть победа над киевским Динамо, Штурм уже ждет еще одну австрийскую команду в ЛЧ, но это не конец".

"Зальцбург мечтает о шестом сезоне в Лиге Чемпионов подряд и цель близка, как никогда раньше", — с таких слов начали свой материал журналисты Nachrichten.at. Это вообще едва ли не первое издание, которое не смогло назвать эту победу безусловно справедливой: "Это был равный матч, в котором все решили мелкие детали, среди которых как класс футболистов, так и реализация. Голы, которые принесли Зальцбургу итоговую комфортную победу, были забиты именно за счет этих аспектов". Также они выделили Андрея Ярмоленко и его активные действия. Кажется, что все иностранные СМИ в первую очередь говорят о нем, поскольку другие футболисты им не столь известны.

Вот таким получился первый матч между "Динамо" и "Зальцбургом" и вот так все это увидела австрийская пресса. Конечно, углы обзора разные, иногда даже выводы разные, но именно из-за подобных вещей эти обзоры и интересны, ведь они прекрасно отражают контраст восприятия одних и тех же событий.

Есть ли шансы у команды Александра Шовковского отыграться во втором матче? Конечно, есть, но сделать это будет очень сложно.