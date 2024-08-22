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Защитник Зальцбурга Дедич: Тяжелая игра, но положительный результат

Лига Чемпионов
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"Это лишь первый тайм"

Защитник Зальцбурга Дедич: Тяжелая игра, но положительный результат

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В среду "Динамо" уступило в первом матче плей-офф Квалификации Лиги Чемпионов "Зальцбургу" на номинально домашнем для киевлян стадионе в Люблине со счетом 0:2. По окончании матча защитник австрийцев Амар Дедич дал интервью Canal+. Его слова передает Laola1:

"Матч не был легким. Но мы знали, что так будет, потому что "Динамо" - хороший соперник. Особенно в матче не на нашем стадионе", - заявил Дедич. "Тяжелая игра, но положительный результат. Думаю, мы боролись хорошо. Мы создали хорошие шансы и воспользовались ими. Мы кое-что позволяли сопернику в обороне, и это было временами опасно. Мы все еще должны улучшать нашу игру и как следует подготовиться к ответному матчу".

"Это лишь первый тайм, и дома также не будет легко".

Также Дедич отреагировал на конфликт во время матча с Николаем Шапаренко, за который оба получили по желтой карточке. "Он был немного сумасшедшим. Он разозлил меня", - с улыбкой заявил босниец.

Ответный матч состоится в Зальцбурге 27-го августа.

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Источник:
Laola1
Опубликовал: Леон Вургафт
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