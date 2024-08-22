Бущан: Было волнение, соперник хорошо прессинговал. В Австрии еще будет шанс

Георгий Бущан сказал несколько слов после матча против "Зальцбурга".

“Сегодня была равная игра. Просто нужно было реализовывать свои моменты. Не повезло, но команда играла до конца. Думаю, что в Австрии у нас еще будет шанс сыграть как можно лучше".

"Я думаю, что где-то было волнение, но и соперник хорошо прессинговал. В первом тайме у нас не всегда получалось выходить из-под прессинга. У меня тоже были ошибки. Во втором тайме немного наладили игру. Просто не повезло", – сказал кипер.

Вратарь провел свой 23-й матч в Лиге чемпионов.