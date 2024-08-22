  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Бущан: Было волнение, соперник хорошо прессинговал. В Австрии еще будет шанс
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бущан: Было волнение, соперник хорошо прессинговал. В Австрии еще будет шанс

Лига Чемпионов
Обновлено

Кипер Динамо дал краткий комментарий

Бущан: Было волнение, соперник хорошо прессинговал. В Австрии еще будет шанс

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Георгий Бущан сказал несколько слов после матча против "Зальцбурга".

“Сегодня была равная игра. Просто нужно было реализовывать свои моменты. Не повезло, но команда играла до конца. Думаю, что в Австрии у нас еще будет шанс сыграть как можно лучше".

Читайте такжеМихалик: С Шовковским в воротах я был спокоен. Теперь так - с Бущаном

"Я думаю, что где-то было волнение, но и соперник хорошо прессинговал. В первом тайме у нас не всегда получалось выходить из-под прессинга. У меня тоже были ошибки. Во втором тайме немного наладили игру. Просто не повезло", – сказал кипер.

Вратарь провел свой 23-й матч в Лиге чемпионов.

По теме
yellow-arrow
Тренер Зальцбурга Лейндерс: В этом матче было все
yellow-arrow
Защитник Зальцбурга Дедич: Тяжелая игра, но положительный результат
yellow-arrow
"Справедливая победа открывает двери в ЛЧ". Динамо – Зальцбург. Обзор послематчевой австрийской прессы
Георгий Бущан Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
жажа_the_best (Харьков)
22.08.2024 в 04:39
Я сказал что Бущан пропустит 7 голов от РБ. Сегодня 2 пропустил. Значит в Австрии пять глотнет. Вот увидите.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
22.08.2024 в 04:39
Я сказал что Бущан пропустит 7 голов от РБ. Сегодня 2 пропустил. Значит в Австрии пять глотнет. Вот увидите.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости