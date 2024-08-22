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Бущан: Было волнение, соперник хорошо прессинговал. В Австрии еще будет шанс
Кипер Динамо дал краткий комментарий
Фото: ФК Динамо
Георгий Бущан сказал несколько слов после матча против "Зальцбурга".
“Сегодня была равная игра. Просто нужно было реализовывать свои моменты. Не повезло, но команда играла до конца. Думаю, что в Австрии у нас еще будет шанс сыграть как можно лучше".
"Я думаю, что где-то было волнение, но и соперник хорошо прессинговал. В первом тайме у нас не всегда получалось выходить из-под прессинга. У меня тоже были ошибки. Во втором тайме немного наладили игру. Просто не повезло", – сказал кипер.
Вратарь провел свой 23-й матч в Лиге чемпионов.
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