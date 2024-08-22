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Тренер Зальцбурга Лейндерс: В этом матче было все
Наставник доволен игрой подопечных и результатом, хотя видел и недостатки
Getty Images
В среду "Динамо" уступило в первом матче плей-офф Квалификации Лиги Чемпионов "Зальцбургу" на номинально домашнем для киевлян стадионе в Люблине со счетом 0:2. По окончании матча главный тренер австрийцев Пепейн Лейндерс дал интервью. Его слова передает Kronen Zeitung:
"В этом матче было все. Были моменты, в которых мы действовали замечательно с мячом, моменты, в которых действовали замечательно без него", - заявил наставник. "Также были отрезки, в которые мы не находили правильного момента для прессинга. Мы теряли легкие мячи в центре поля - именно то, что они хотели для их контратак. Но я по-настоящему рад результату и также рад выступлению".
"Большой комплимент парням, потому что такой командный дух превращает нас в команду, против которой тяжелее играть. Парни играют каждые три дня, теперь мы наконец-то можем им предоставить дополнительный день отдыха. Это также нам поможет".
Ответный матч состоится в Зальцбурге 27-го августа.
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