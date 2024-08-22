Тренер Зальцбурга Лейндерс: В этом матче было все

В среду "Динамо" уступило в первом матче плей-офф Квалификации Лиги Чемпионов "Зальцбургу" на номинально домашнем для киевлян стадионе в Люблине со счетом 0:2. По окончании матча главный тренер австрийцев Пепейн Лейндерс дал интервью. Его слова передает Kronen Zeitung:

"В этом матче было все. Были моменты, в которых мы действовали замечательно с мячом, моменты, в которых действовали замечательно без него", - заявил наставник. "Также были отрезки, в которые мы не находили правильного момента для прессинга. Мы теряли легкие мячи в центре поля - именно то, что они хотели для их контратак. Но я по-настоящему рад результату и также рад выступлению".

"Большой комплимент парням, потому что такой командный дух превращает нас в команду, против которой тяжелее играть. Парни играют каждые три дня, теперь мы наконец-то можем им предоставить дополнительный день отдыха. Это также нам поможет".

Ответный матч состоится в Зальцбурге 27-го августа.