Защитник Зальцбурга: Динамо сильное в контратаках, а мы - и в обороне, и в нападении

Защитник "Зальцбурга" Самсон Беду прокомментировал победу своей команды над "Динамо" (2:0) в первом матче плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов.

"Считаю, что мы сегодня хорошо сыграли. Да, мы допустили ошибки, а один раз были очень близки к пропущенному мячу, но, несмотря на это, думаю, мы справились с задачей в этом матче. В целом, мы действовали компактно и выглядели хорошо.

Теперь важно перенести импульс этого матча на ответный поединок. "Динамо" доказало, что оно действительно сильное в контратаках, но мы сильны и в обороне, и в нападении", — сказал Беду.