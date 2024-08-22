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Защитник Зальцбурга: Динамо сильное в контратаках, а мы - и в обороне, и в нападении

Лига Чемпионов

Самсон Беду рассказал о победе над киевским клубом

Защитник Зальцбурга: Динамо сильное в контратаках, а мы - и в обороне, и в нападении

Фото: x.com/RedBullSalzburg

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Защитник "Зальцбурга" Самсон Беду прокомментировал победу своей команды над "Динамо" (2:0) в первом матче плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов.

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"Считаю, что мы сегодня хорошо сыграли. Да, мы допустили ошибки, а один раз были очень близки к пропущенному мячу, но, несмотря на это, думаю, мы справились с задачей в этом матче. В целом, мы действовали компактно и выглядели хорошо.

Теперь важно перенести импульс этого матча на ответный поединок. "Динамо" доказало, что оно действительно сильное в контратаках, но мы сильны и в обороне, и в нападении", — сказал Беду.

Напомним, ответная игра пройдет 27 августа в Зальцбурге.

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Источник:
Динамо Київ відд Шуріка
Опубликовал: Алина Ерофеева
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