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Защитник Зальцбурга: Динамо сильное в контратаках, а мы - и в обороне, и в нападении
Самсон Беду рассказал о победе над киевским клубом
Фото: x.com/RedBullSalzburg
Защитник "Зальцбурга" Самсон Беду прокомментировал победу своей команды над "Динамо" (2:0) в первом матче плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов.
"Считаю, что мы сегодня хорошо сыграли. Да, мы допустили ошибки, а один раз были очень близки к пропущенному мячу, но, несмотря на это, думаю, мы справились с задачей в этом матче. В целом, мы действовали компактно и выглядели хорошо.
Теперь важно перенести импульс этого матча на ответный поединок. "Динамо" доказало, что оно действительно сильное в контратаках, но мы сильны и в обороне, и в нападении", — сказал Беду.
Напомним, ответная игра пройдет 27 августа в Зальцбурге.
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