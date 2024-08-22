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Беленюк - о 2-м матче Динамо против Зальцбурга: Будем идти вперед. Наши парни в Курск зашли же

Лига Чемпионов

Киевляне провели хороший поединок против "Зальцбурга", но не смогли реализовать свои моменты

Беленюк - о 2-м матче Динамо против Зальцбурга: Будем идти вперед. Наши парни в Курск зашли же

Фото: x.com/RedBullSalzburg

Новина українською

Украинский борец греко-римского стиля, бронзовый призер Олимпиады-2024 Жан Беленюк после матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Динамо" - "Зальцбург" (0:2) ответил на вопрос о второй игре.

- В гостях на стадионе соперника надо будет с первых минут идти вперед, от защиты уже не получится?

- Будем, значит, идти вперед. Что делать? Ну а что? Наши парни в Курск зашли, то и мы должны показывать себя как можно лучше, – сказал Беленюк в студии MEGOGO.

Напомним, ответная игра пройдет 27 августа в Зальцбурге.

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Зальцбург (Австрия) Динамо (Киев) Жан Беленюк
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
22.08.2024 в 10:25
Нах такі порівняння молоть ...?
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Комментарии 1
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
22.08.2024 в 10:25
Нах такі порівняння молоть ...?
Ответить
0
0

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