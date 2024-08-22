Беленюк - о 2-м матче Динамо против Зальцбурга: Будем идти вперед. Наши парни в Курск зашли же

Украинский борец греко-римского стиля, бронзовый призер Олимпиады-2024 Жан Беленюк после матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Динамо" - "Зальцбург" (0:2) ответил на вопрос о второй игре.

- В гостях на стадионе соперника надо будет с первых минут идти вперед, от защиты уже не получится?

- Будем, значит, идти вперед. Что делать? Ну а что? Наши парни в Курск зашли, то и мы должны показывать себя как можно лучше, – сказал Беленюк в студии MEGOGO.

Напомним, ответная игра пройдет 27 августа в Зальцбурге.