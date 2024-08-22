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Ярмоленко: Понимаю, что должен был использовать такие моменты

Лига Чемпионов

"Динамо" проиграло "Зальцбургу" в первом матче - 0:2

Ярмоленко: Понимаю, что должен был использовать такие моменты

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Капитан и вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко прокомментировал поражени от "Зальцбурга" (0:2) в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

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"Благодарю наших болельщиков за поддержку, команда отдала все силы, но результат не в нашу пользу.

Понимаю, что должен был использовать такие моменты", – написал Ярмоленко в сториз Instagram.

Напомним, ответная игра пройдет 27 августа в Зальцбурге.

Ярмоленко: Понимаю, что должен был использовать такие моменты - изображение 1
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Андрей Ярмоленко Зальцбург (Австрия) Динамо (Киев)
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Siren05 (Мариуполь)
22.08.2024 в 10:35
Я особой поддержки от болельщиков в адрес Ярмоленко не увидел. Навпаки. Та то таке...
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Комментарии 2
Siren05 (Мариуполь)
22.08.2024 в 10:35
Я особой поддержки от болельщиков в адрес Ярмоленко не увидел. Навпаки. Та то таке...
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storm_ua (Николаев)
22.08.2024 в 10:26
Ну мав и мог, это разные понятия. Оба эпизода сложные, прежде всего по приему мяча. Такие моменты реализуют игроки топ уровня. Так что ничего критического не произошло, обвинять тебя Ярмола , в том что ты не обладаешь достаточной техникой, для реализации таких моментов. Это просто глупо .
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