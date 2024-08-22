Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ярмоленко: Понимаю, что должен был использовать такие моменты
"Динамо" проиграло "Зальцбургу" в первом матче - 0:2
Фото: ФК Динамо Київ
Капитан и вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко прокомментировал поражени от "Зальцбурга" (0:2) в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
"Благодарю наших болельщиков за поддержку, команда отдала все силы, но результат не в нашу пользу.
Понимаю, что должен был использовать такие моменты", – написал Ярмоленко в сториз Instagram.
Напомним, ответная игра пройдет 27 августа в Зальцбурге.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Siren05 (Мариуполь)
22.08.2024 в 10:35
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Ред Булл сделал заявку на выход в группу. Динамо – Зальцбург 0:2. Видео голов и обзор матча
- Шовковский: Я недоволен игрой, действиями арбитра тоже. Но противостояние еще не закончено
- Квалификация ЛЧ. Динамо - Зальцбург 0:2. Тотальное невезение и ужасная реализация
- Известно, кто покажет матчи Динамо и Зальцбурга в плей-офф раунде Лиги чемпионов
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 2