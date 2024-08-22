Игорь Жабченко: Динамо сейчас – совсем другая команда по сравнению с командой Луческу

Бывший воспитанник "Динамо", игрок "Черноморца" и сборной Украины Игорь Жабченко для UA-Футбол прокомментировал первый матч квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов между "Динамо" и "Зальцбургом", закончившийся поражением киевлян со счетом 0:2.

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- Счет 0:2 и победа "Зальцбурга" - закономерны. Соперник оказался сильнее, не так ли?

- Несмотря на поражение, игра "Динамо" мне понравилась - они очень хорошо выглядели. К поражению привели индивидуальные ошибки, которыми воспользовались австрийцы. В первом случае Попов убежал бороться в центр поля, проиграл единоборство, оголил свою зону, через которую прошла атака. Как следствие пропущенный мяч. Также и во втором случае, нелепые действия Караваева - имеем пенальти.

- В чем понравилось "Динамо"?

- Здорово выходили из под прессинга. Раньше у киевлян такого не наблюдалось. Организовывали быстрые контратаки, и при этом создавали моменты. Но к сожалению, не использовали то, что имели. А моментов создали достаточно много.

Как бы там ни было "Динамо" смотрится симпатично. Совсем другая команда по сравнению с командой Луческу – раскрепощенная. Ребята играют в удовольствие, все обороняются и все атакуют, где нужно – четкий контроль мяча. Одним словом, на лицо – большой прогресс. Это то "Динамо", когда я играл против него, где они нагнетали, накрывали и прессинговали. Поэтому "Динамо" мне очень нравится. И те футболисты, которые пришли, добавили красок в игру динамовцев. Есть глубина запаса. Игроки, выходящие на замену, поддерживают темп и ритм игры, дают скорость и свежесть. Сбалансированная команда.

- Но "Зальцбург", помимо двух забитых мячей, мог забивать три стопроцентных. При счете 2:0, если бы не Бущан, который потащил "мертвый" мяч, могло быть 3:0 – и это уже катастрофа.

- Когда динамовцы бежали забивать, раскрывались, а соперник ловил нас на контратаках, используя пространство влетая в оголенные зоны. "Зальцбург" тоже очень хорошая команда. Просто хозяева использовали свои моменты, а "Динамо" нет. Я бы не сказал, что кто-то сильнее, играли две равные команды.

- В этом матче в отличие от предыдущих, у "Динамо" не было целостной игры. Отрезками хорошо, потом слабее.

- Это не то, что "Динамо" не хотело играть ровно весь матч, просто соперник заставлял так действовать. Своей активностью, прессингом, не давали сохранять мяч под контролем. Это же не чемпионат Украины, а Лига чемпионов, где уровень скоростей, мышления и остального совсем другие. Уровень команд отличается от нашего первенства.

- Немного беспокоит линия нападения. Ванат пока не может вписаться в игру.

- Можно сказать, "выпал" из игры. Вроде он скоростной игрок, но убежать не может. А причина в том, что и защитники "Зальцбурга" тоже прилично бегут. Во втором тайме был момент, вроде он убежал от защитника, вошел в штрафную, замахнулся бить, но соперник настиг, заблокировав удар в подкате. Опять же - это уровень другого футбола.

- Через неделю – ответная игра. Есть ли надежда на позитивный результат-выход в новый формат Лиги чемпионов?

- Во-первых нужно не пропустить, найти свои моменты, а они будут, и быть хладнокровным в реализации. Еще хотел бы обратить внимание - не вестись на провокации соперника. К примеру, Шапаренко много энергии распылял на споры с соперником, отвечал непонятно на что… Такое отвлечение не дает надежности команде, это передается другим игрокам, когда Дубинчак бьет мячом в лежащего оппонента. Забейте два и показывайте на табло, тогда это будет эффективно. Надежда есть пока не закончится игра в Зальцбурге.